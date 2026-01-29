Tres cosas que debes conocer del Villarreal, a caballo entre el Bayer Leverkusen y Osasuna

El Villarreal CF, que despidió este miércoles con derrota ante el Bayer Leverkusen (3-0) su participación en la Liga de Campeones, ha firmado de esta manera su peor racha sin ganar en competición europea. Pero, además, con su peor registro histórico a domicilio.

La derrota es la quinta consecutiva lejos de su estadio y como visitante acumula 460 minutos de juego sin ver puerta. De hecho, como la pasada campaña no disputó competiciones continentales, hace más de dos años que no marcado fuera.

El último tanto groguet lo consiguió Dani Parejo en diciembre del 2023. Fue en el minuto 80 de la victoria de su equipo ante el Stade Rennes (2-3) en la última jornada de la primera fase de la Europa League.

Desde entonces, acumula cinco derrotas consecutivas lejos de casa: Olympique de Marsella (4-0) en octavos de la Europa League de la temporada 2023/2024 y en la presente edición contra el Tottenham (1-0), Pafos (1-0), Borussia (4-0) y Leverkusen (3-0).

En total, entre el Estadio de la Cerámica y fuera, suma ocho compromisos sin conocer la victoria, en la que es la peor racha sin ganar en competición europea.

El balance del Villarreal ha sido de un empate, en casa contra el Juventus (2-2), más siete derrotas. Son las sufridas ante Tottenham (1-0), Manchester City (0-2), Pafos (1-0), Borussia (4-0), Copenhague (2-3), Ajax (1-2) y Bayer Leverkusen (3-0).

Las seis derrotas consecutivas igualan una racha similar de la temporada 2011/2012, también en Liga de Campeones, cuando perdió sus seis compromisos de la fase de grupos inicial.

En aquella ocasión sus verdugos fueron el Bayern (0-2 y 3-1), Manchester City (2-1 y 0-3) y el Nápoles (2-0 y 0-2).

Ingresos de Champions. Son 19,9 millones de euros en ingresos en la Champions League (vía UEFA). El Villarreal dice adiós a esta edición con los 18,62 kilos que sumó como fijo por estar entre los 36 equipos que iniciaron la fase liga 2025/2026. A ellos hay que añadir los 700.000 euros por el único punto sumado (frente a la Juventus), así como en torno a otros 600.000 por la clasificación (35º, penúltimo). La cifra final subirá gracias a los ajustes al término de la competición con el value pillar (el market pool actualizado). Horario de Getafe. El Villarreal, ya solo inmerso en LaLiga EA Sports, sabe la planificación de encuentros de la semana más intensa que le resta en febrero, aquella en la que recuperará el encuentro pendiente con el Levante, aplazado en su día debido a la adversa meteorología. Así, este jueves se dio a conocer su visita al Getafe (domingo 15, a las 16.15 horas, en la 24ª jornada), una cita que tendrá lugar seis días después del Villarreal-Espanyol (lunes 9, a las nueve de la noche) y tres días antes de su comparecencia en el Ciutat de València (miércoles 18, a las 20.00 horas). Para rematar, LaLiga EASports tiene pendiente asignar el Villarreal-Valencia, el fin de semana del 22 y el 23 de febrero. Precedentes en El Sadar. El Villarreal viaja esta tarde a Pamplona, donde solo ha perdido una vez en sus últimas cinco visitas ligueras, con dos empates y dos victorias en el resto de los encuentros.La única derrota de la escuadra amarilla fue en la temporada 2021/2022, con un tanto del Chimy Ávila; mientras que en la campaña 2020/2021 venció por 1-3 y en la 2022/23, goleó por 0-3. Además, igualadas en los dos últimos enfrentamientos: 1-1 en la 2023/2024 y 2-2 en la pasada. El balance de los 20 compromisos disputados entre ambos equipos en Primera División, en El Sadar, es de seis victorias para el Submarino, cinco empates y nueve triunfos para los rojillos.

Pensando en la visita del Villarreal, Aimar Oroz sigue sin reincorporarse al grupo, víctima de una contusión en el pie derecho producida ante el Rayo.

Además, Iker Benito sigue con el proceso de recuperación de su rodilla.

Por otro lado, el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha dado por cerrado «al 95%» el mercado de fichajes invernal, pendiente de un Sheraldo Becker que cuenta con opciones de salir debido a su escasa participación.

Los rojillos, este enero, han conseguido: