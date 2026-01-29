Vila-real ensalza su músculo deportivo en la Gala de l’Esport de 2025: Estos han sido los premiados

El Gran Casino de Vila-real ha acogido este jueves la Gala del Deporte 2026, una cita cuyo objetivo es reconocer el esfuerzo, la dedicación y los éxitos alcanzados por el tejido deportivo local durante el año 2025. El acto, impulsado por la Concejalía de Deportes, ha reunido a deportistas, clubes, entidades y representantes institucionales en una velada cargada de emoción, orgullo colectivo y reconocimiento a los valores que hacen de Vila-real una auténtica Ciudad del Deporte y la Salud.

Mejor Empresa en el Ámbito Deportivo 2025 – F&H Fitness Equipaments, S.L.

El premio ha reconocido la trayectoria y el crecimiento imparable de F&H Fitness, empresa fundada en Vila-real hace más de 25 años por Francisco Font e Irene Herrero. Especializada en el diseño, suministro e instalación de equipamiento deportivo y maquinaria de fitness, la empresa se ha consolidado como una marca de referencia a nivel nacional e internacional, con presencia en Europa, Asia, África e Hispanoamérica. El Jurado ha destacado no solo su proyección global, sino también su compromiso constante con el deporte local y su capacidad para llevar el nombre de Vila-real por todo el mundo sin perder su carácter familiar y de proximidad.

Mejor Gestión Deportiva 2025 – Club Handbol Vila-real

Este galardón ha puesto en valor la labor silenciosa pero fundamental del Club Handbol Vila-real, fundado en 1968, una entidad que ha sabido crecer y profesionalizarse en un deporte no mayoritario. Su directiva y cuerpo técnico han logrado aumentar notablemente el número de deportistas, consolidar estructuras femeninas y mantener una gestión sólida y con visión de futuro, sin renunciar a los valores de un club cercano y arraigado a la ciudad.

Deporte Adaptado 2025 – FEDI Comunitat Valenciana

La Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunitat Valenciana (FEDI-CV) ha recibido el reconocimiento por su labor clave en la promoción del deporte inclusivo. A lo largo de 2025, Vila-real ha sido sede de diversas competiciones autonómicas gracias a su colaboración, como la jornada final del Campeonato Autonómico de Baloncesto FEDI-CV o la 4ª Jornada FEDI-CV de Natación. El Jurado ha destacado la capacidad de FEDI-CV para generar un ecosistema deportivo inclusivo, estable y de alto impacto social, convirtiendo a Vila-real en un referente autonómico.

Mejor Evento Deportivo 2025 – Campeonato de Europa de Boxeo Peso Mosca

La celebración del Campeonato de Europa de Boxeo Peso Mosca en el Centro de Tecnificación Deportiva fue uno de los grandes hitos deportivos del año. El evento llevó a la élite del boxeo europeo a Vila-real y culminó con la histórica victoria del boxeador local Jairo Noriega, que se proclamó campeón de Europa ante un pabellón lleno. El Jurado ha valorado la valentía organizativa, el impacto mediático y la proyección internacional que supuso para la ciudad.

Mejor Equipo 2025 – Villarreal CF EDI

El Villarreal CF EDI ha sido reconocido como Mejor Equipo tras proclamarse Campeón de la Liga Genuine, una competición que sitúa en el centro los valores humanos por encima del resultado. El Jurado destacó la ejemplaridad del grupo, su juego limpio, la alegría y la capacidad de transmitir una lección de vida en cada partido, convirtiéndose en un orgullo para el club y para toda la ciudad.

Mejor Deportista Femenina 2025 – Elena Carratalá Sanahuja

La crossfitera Elena Carratalá ha recibido el galardón por una temporada excepcional que la ha reafirmado como una de las mejores atletas del panorama estatal. Primera mujer española en competir en unos CrossFit Games, su rendimiento en el Open mundial y en competiciones europeas de élite la consolidan como un referente internacional y una embajadora en el ámbito del fitness y el alto rendimiento.

Mejor Deportista Masculino 2025 – Thierry Ndikumwenayo

El fondista Thierry Ndikumwenayo ha sido reconocido tras un año brillante. Campeón de Europa de cross con la selección española, récord de España de 5 km con un tiempo de 13:08 y presencia entre la élite mundial tanto en pista como en campo a través, el Jurado ha destacado su humildad, constancia y el hecho de entrenar diariamente en las calles y espacios de Vila-real.

Trayectoria en Gestión Deportiva 2025 – José Ramón Cantavella Corbató

El reconocimiento a toda una carrera ha recaído en José Ramón Cantavella, quien durante 42 años ha estado al frente del Servei Municipal d’Esports (SME). Su labor ha sido clave en el diseño y ampliación de instalaciones deportivas, la creación de programas para todas las edades y la consolidación de un modelo de gestión deportiva pionero en la Comunitat Valenciana.

Los galardonados han sido escogidos mediante un proceso participativo, con una primera fase de presentación de candidaturas abierta a la ciudadanía y una posterior deliberación por parte de un Jurado avalado por el Consejo Local del Deporte. El Jurado ha estado presidido por el concejal de Deportes, Xus Madrigal, con voz pero sin voto, e integrado por el periodista Javi Mata; la coordinadora del programa Endavant del Villarreal CF, Paloma Masó; el representante del profesorado de Educación Física Carlos Melo, y la jefa del SME, Eva Salvador. El ciclista olímpico Sebastián Mora, también miembro del Jurado, excusó su asistencia al encontrarse en Mallorca entrenando.

El acto ha contado con la participación del alcalde de Vila-real, José Benlloch, quien hizo entrega de los galardones y destacó que “el deporte es un pilar fundamental para la salud, la convivencia y la identidad de Vila-real, y uno de los grandes motores sociales de nuestra ciudad”.

La Gala del Deporte 2026 ha finalizado con las palabras del presentador, el periodista vila-realense Javi Valle, y una foto de familia de todos los premiados, poniendo el broche final a una tarde de reconocimiento a lo mejor del deporte vila-realense.