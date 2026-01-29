El Villarreal CF anuncia el fichaje de Alex Freeman, 'el pequeño Arnold' y el hijo de un campeón de la SuperBowl

Parecía que iba a ser un mercado plano y sin movimientos para el Villarreal CF, pero el fútbol vuelve a demostrar que es impredecible. Tras la llegada en forma de cesión del extremo Alfón González, la entidad amarilla ha anunciado este jueves, a las 22.00 horas, el fichaje del lateral estadounidense Álex Fremaan (Baltimore, 9 de agosto de 2004) para reforzar una mermada línea defensiva tras la grave lesión de un jugador vital como Juan Foyth.

Álex Freeman en su presentación. / VILLARREAL CF

Una operación, que según ha confirmado Mediterráneo, se cierra en 3.2 millones euros más otros dos si se cumplen una serie de variables bastante difíciles de que se cumplan. Un contrato que firma hasta junio de 2032, por tanto se trata de una vinculación de seis años y medio en un jugador que la dirección deportiva ya tenía en el radar desde el pasado verano. Su llegada en este mercado le permitirá adaptarse a un nuevo club, un nuevo idioma y una nueva forma de jugar, donde compartirá vestuario con otro jugafor que ha pasado por la MLS como Tani Oluwaseyi. Un central poderoso físicamente, rápido y con gran capacidad de ganar duelos, un aspecto clave en el fútbol moderno. Y con gol, ha marcado seis en 42 partidos, muchos para esa posición. Además, fue nombrado el mejor jugador joven de la MLS, un mercado que está explotando la entidad amarilla durante los últimos tiempos.

El pequeño Arnold, mote cariñoso de su madre

A nivel personal, Freeman tiene varias curiosidades. Es hijo del del exjugador profesional de fútbol americano Antonio Freeman, quien se desempeñaba como receptor abierto y ganó el Super Bowl con los Green Bay Packers en 1997. Durante su juventud, Freeman practicó tanto baloncesto como fútbol americano y fútbol, llegando a describió tener un "amor secreto por el fútbol". Al principio, Freeman dudaba en decirle a su padre que no estaba interesado en seguir el fútbol americano. Su decisión era clara y fue el fútbol, donde finalmente ha llegado a la élite.

Por otro lado, su madre, Rochelle, es es fan del Liverpool y en broma llama a Freeman su "pequeño Trent Alexander-Arnold". Además, también tiene dos hermanos menores, Tyler y Josh, quienes también juegan al fútbol.

Internacional... y apunta al Mundial de Estados Unidos

Tras jugar en las categorías inferiores de la selección estadounidense, ha defendido la elástica de la selección absoluta de los Estados Unidos en 13 ocasiones. En una de ellas, incluso vio portería por partida doble, anotando un doblete en un duelo amistoso contra Uruguay. De este modo, apunta al Mundial del próximo verano, lo cuál supone un grandísimo escaparate a nivel Mundial. Freeman ya es groguet.