Las consecuencias en el Villarreal de la horrible noche de Leverkusen

El Villarreal CF despide enero con ciertas urgencias. Las sensaciones y las estadísticas van cogidas de la mano y evidencian el bache de fútbol y resultados de los amarillos. Eliminados de la Champions League (solamente un par de goles le ha evitado cerrar la liguilla en la última posición) y ya fuera de la Copa del Rey, el Submarino continúa instalado en su atalaya de la cuarta posición (virtualmente, empatado con el tercero), pero los últimos dos meses, con apenas dos triunfos y siete derrotas, han sembrado la inquietud en el Estadio de la Cerámica. Así se plantará este sábado, 31 de enero del 2026 a las 16.15 horas, en Pamplona, con poco descanso y sin tiempo para digerir la horrible noche de Leverkusen.

Lo dicho: los número no mienten. Los groguets han encadenado cuatro derrotas, lo cual sucede por vez primera desde el retorno de Marcelino García (noviembre del 2023). El Submarino arrancó diciembre con la agónica clasificación copera (por penaltis) ante el Atlético Antoniano y el aseado 2-0 en Vila-real con el Getafe. Desde entonces, solo dos victorias y siete derrotas en los nueve compromisos oficiales siguientes.

Vídeo: El himno de la Champions en el Bayer Leverkusen-Villarreal / JUANFRAN DE LA OSSA

El Villarreal ha perdido dinero y prestigio con una horrible Champions, donde acumula seis derrotas seguidas. A domicilio, ha sido incapaz de marcar. Unos registros que se suman a los que ya arrastraba de su anterior participación en el torneo (entonces, merodeó la final incluso).

Señalados

El encuentro del BayArena, donde el Villarreal desertó, dejó a varios jugadores más señalados todavía (Thomas Partey por encima de todos, pero también Nicolas Pepe y, en otro nivel, Arnau Tenas), acentuando la percepción de vulnerabilidad de un equipo que, de vencer en el Ciutat de València, cerraría la primera vuelta ¡con 44 puntos!

ste sábado, en El Sadar, está obligado a mostrar esa fiabilidad impresionante con los rivales situados del octavo hacia abajo: 12 duelos (a falta del mencionado contra el Levante... y 100% de puntos). Otra cosa es con los de arriba: cinco de 24.

De Europa a España

Hasta diciembre, el Villarreal supo cambiar de chip en la transición de la Champions a LaLiga EA Sports. Por ejemplo, venció a Osasuna a continuación del 1-0 del Tottenham, cayó contra el Real Madrid tras haber sumado su único punto europeo (Juventus), pero luego se repuso -con el añadido de que siempre fueron a domicilio- a las derrotas contra Manchester City (Valencia), Pafos (Espanyol) y Borussia Dortmund (Real Sociedad). Ya no lo hizo después del traspié con el Copenhague que certificaba su eliminación matemática (al aplazarse su visita al Levante, enlazó el KO copero en Santander y el 0-2 con el Barcelona con el que cerró el 2025). La semana pasada, lo mismo contra el Madrid, a continuación de la decepción ante el Ajax.

Dando explicaciones

«La Champions, para nosotros, ha sido una decepción», manifestaba Rafa Marín en la zona mixta del BayArena. «Desde dentro tampoco entendemos cómo se nos ha podido dar tan mal, porque creo que el Villarreal tiene jugadores muy buenos, el staff también...», enumeró. «No hemos dado nuestro mejor nivel, ni siquiera nos hemos acercado, la verdad», asintió tras el 3-0, una apreciación que puede extenderse a todo el torneo.

«Creo que la gente de Villarreal, el club, no se merece esto; ni nosotros mismos, porque creo que trabajamos muy bien y que lo estamos demostrando en LaLiga», observó. «Pero, como piensa mucha gente, ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores», exhibió prudencia.

«Tenemos que centrarnos en esa competición, porque ahí sí estamos bien», incidió. «Hemos sabido resetear muy bien, hemos sabido diferenciar una competición de la otra», destacó sobre el comportamiento mostrado, este ejercicio, de regreso al campeonato doméstico.

«No hemos dado nuestro nivel, no hemos estado ni cerca», repitió. «Hay que olvidar esto, porque ya ha acabado esta competición; y centrarnos en la siguiente», resumió.