En directo | Osasuna-Villarreal: El Submarino, a olvidar la Champions

En el fútbol de nada vale mirar atrás. El Villarreal CF busca esta tarde olvidar los males de Champions y recuperar la senda de la victoria en Liga tras caer ante Betis y Real Madrid. No será un duelo fácil en un estadio que aprieta y ante un equipo incómodo con muchos recursos para hacer daño.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.