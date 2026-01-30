En Directo
En directo | Osasuna-Villarreal: El Submarino, a olvidar la Champions
El conjunto amarillo busca reaccionar tras encadenar cuatro derrotas seguidas
En el fútbol de nada vale mirar atrás. El Villarreal CF busca esta tarde olvidar los males de Champions y recuperar la senda de la victoria en Liga tras caer ante Betis y Real Madrid. No será un duelo fácil en un estadio que aprieta y ante un equipo incómodo con muchos recursos para hacer daño.
Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.
EL VÍDEO DE LA LLEGADA A PAMPLONA | Esta ha sido la llegada del Villarreal este viernes, con las ausencias de Thomas, Alfon o Ayoze.
BUENAAAAAS NOCHES | Bienvenidos al minuto a minuto del Osasuna-Villarreal que se disputa en el Sadar este sábado, a las 16.15 horas. Pincha aquí para conocer las novedades del Submarino en su llegada a Pamplona y aquí para leer las declaraciones de Marcelino.
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Despidos en una empresa cerámica de Castellón: 120 empleados, afectados por un ERE
- Una joven de 18 años se precipita de un sexto piso en Castelló
- Una cadena internacional de tiendas echará el cierre en Castellón
- José Adsuara dimite como presidente del PP de Nules
- El sueño americano de Izan: El estudiante de Castellón que cruzará el charco gracias a Amancio Ortega y que sueña con ir al espacio
- Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos