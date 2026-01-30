Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Despidos cerámicaMultas Cristian RamírezObras puerto CastellónCrisis trenes ComunitatJoven cae edificio CastellóAgenda fin de semana
instagramlinkedin

En Directo

En directo | Osasuna-Villarreal: El Submarino, a olvidar la Champions

El conjunto amarillo busca reaccionar tras encadenar cuatro derrotas seguidas

Mouriño se fotografía con un aficionado.

Mouriño se fotografía con un aficionado. / IS

Pablo Casado

Pablo Casado

Vila-real

En el fútbol de nada vale mirar atrás. El Villarreal CF busca esta tarde olvidar los males de Champions y recuperar la senda de la victoria en Liga tras caer ante Betis y Real Madrid. No será un duelo fácil en un estadio que aprieta y ante un equipo incómodo con muchos recursos para hacer daño.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents