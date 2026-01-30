Todo listo para la VII edición de los Juegos Castellonenses, una original competición impulsada por el Villarreal CF

El Villarreal CF vuelve a impulsar los Juegos Castellonenses, una competición polideportiva y recreativa, impulsada por Patagonia Esport, para adultos mayores de nuestra provincia. Este especial evento, que cumple su séptima edición, recorrerá esta temporada un total de 17 localidades de Castellón durante la primera parte de 2026 e involucrará a cerca de 3.000 personas de la tercera edad.

La gran final provincial se celebrará en Vila-real el 29 de mayo, pero antes hará parada en Almenara (30 de enero), Vila-real (5 de febrero), Alcalá de Xivert (6 de febrero), Les Alqueries (11 de febrero), Burriana (12 de febrero), La Vall d’Uixó (13 de febrero), Oropesa del Mar (18 de marzo), Les Useres (20 de marzo), Betxí (24 de marzo), Artana (26 de marzo), Almassora (30 de marzo), Castellón (31 de marzo), Vinaròs (1 de abril), Villafamés (10 de abril), L’Alcora (14 de abril) y La Vilavella (15 de abril).

Los Juegos Castellonenses, una iniciativa para nuestros mayores

El club enmarca la colaboración en la iniciativa de Endavant Província, integrada en el proyecto de sostenibilidad y RSC, con la que pretende promocionar el turismo en los municipios de Castellón, buscando impulsar la actividad económica y cultural de la provincia.

Los Juegos Castellonenses tienen como fin generar un espacio de amistad, integración, socialización, aprendizaje y diversión en una sana competición deportiva, cultural y a través de los juegos tradicionales y que brinda la oportunidad de mejorar de la calidad de vida, la salud física y emocional de los mayores.

Esta divertida competición se vertebra en dos grandes áreas: una deportiva que consta de cinco disciplinas (pentatlón adaptado, petanca, senderismo, pádel y coreografía) y otra de juegos tradicionales, que incluye guiñote, tir al pot, dominó y canto.