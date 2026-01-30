Las nueve respuestas de Marcelino en la previa del Osasuna-Villarreal: Alfon, Freeman, la Champions...

Pasa página de una Champions para olvidar y solo piensa en el partido de este sábado contra Osasuna en Pamplona. El técnico del Submarino Marcelino García Toral valora la gran Liga del Submarino hasta el momento y destaca el "gran momento que atraviesa su rival". Habla también sobre los lesionados, los fichajes... y la ambición del equipo en Liga.

Como está el equipo anímicamente

"Los ánimos están bien porque la Champions había acabado hace tiempo a nivel clasificatorio. Cuando no tienes opciones, quieras o no siempre le das la prioridad a lo necesario, antes que a lo que no tiene solución. Nos habría gustado despedir la competición con una victoria. Quedan 18 jornadas y buscamos volver a esta competición tan bonita".

Marcelino, con gesto de desesperación en Leverkusen / FRIEDEMANN VOGEL

Confianza en cambiar la dinámica

Estamos en una dinámica negativa de resultados. Juntando competiciones, llevamos cuatro derrotas consecutivas. Queremos cambiar la dinámica. Solo en uno hemos estado por debajo del nivel. Fue el día del Leverkusen. El resto de partidos estuvieron muy igualados. No cayeron de nuestro lado. Se fueron para el rival. Esperamos modificar los detalles que nos han penalizado y volver a la senda de la victoria. Después del Madrid, no estoy preocupado. Demostramos argumentos futbolísticos, además de un estado de intensidad muy bueno y ritmo. Es el camino a seguir, aunque no hayamos sumado puntos.

Thomas, baja de última hora y pendientes del transfer de Freeman

"Ahora mismo tenemos de baja a Ayoze y Thomas Partey. También tiene molestias en el pubis y hemos decidido que parara. Ayoze tiene un problema en una zona donde ya ha tenido lesiones. Por lo tanto, no podemos predecir cuánto tiempo estarán fuera. Estamos pendientes del transfer de Alex Freeman. Alfon no va a poder estar. Sabíamos que tenía una lesión y no iba a estar disponible las primeras jornadas".

Sobre el rival

"Espero un partido difícil porque Osasuna de 11 partidos en su campo ha ganado 7. Ha empatado 2 y ha perdido 2. Ahora coincide con un momento muy bueno goleador de Budimir, que es muy importante. Ha cogido buenas sensaciones con balón. Nos exigirá a nivel defensivo. Tiene como arma las bandas, las asociaciones rápidas y la estrategia. Llevan muchos goles en estrategia. Saque de banda largos, faltas laterales y córners. Debemos estar muy concentrados a balón parado. Y en el juego, proponer. Tenemos que atacar la portería rival y llegar las máximas veces posibles. Tendrá alto ritmo, intensidad y dificultad. Sabemos el nivel de exigencia al que obliga Osasuna en su campo. El año pasado empatamos allí".

Sobre Freeman o Pau Navarro, de lateral

"Ambos y depende del partido. Hasta ahora ha actuado más Pau. Tiene más continuidad del año pasado. Mou fue el jugador que más minutos sumó como lateral. Además, con un rendimiento buenísimo. Lo bueno es que tenemos dos jugadores que pueden jugar de centrales, que hasta que se incorpore Willy y Logan al final de la competición, nos da un valor añadido. Lo han demostrado, que ambos pueden jugar como lateral y como central".

Datos físicos y bajón de algunos jugadores

"Cuando no acompañan los resultados, quizás hemos perdido algo de fútbol y somos menos contundentes. Es muy difícil mantener el ritmo alto durante toda la temporada y más para un equipo que no está acostumbrado a competir tres competiciones, jugando la Champions. La primera vuelta tiene mucho mérito jugando Champions. Fueron bajas las expectativas en esta competición, pero el mérito está ahí. Es muy difícil ser solvente en ambas competiciones. Solo lo hacen los grandes. Debemos olvidar la Champions. Ya no tiene solución. Ahora nos centramos en lo que viene, que es LALIGA. Luego tendremos semanas completas y eso nos va a permitir recuperar nuestro máximo nivel".

Sobre las cuatro derrotas seguidas

"Alguna vez tiene que ser la primera. Es un tema de competiciones y calendario. Es que de los últimos cinco partidos de liga, hemos jugado vs Barcelona y Madrid y vs Betis fuera. Eso condiciona mucho. Puedes ganar y estuvimos cerca de hacerlo, pero no lo hicimos. Son derrotas y aprendemos de ellas. Tenemos que ser constantes en el esfuerzo y en la mejora. No estoy preocupado. Son dinámicas. Jugando la Champions esto puede ocurrir. Esta competición es un sobresfuerzo. Confío en la plantilla, en su capacidad, actitud y trabajo. Pasaremos siempre por etapas complicadas y de esta saldremos".

Levantarse ante Osasuna

"No me gusta hacer comparaciones. Cada partido es una historia. Lo importante es la actitud y el equipo. Competimos bien. En el fútbol hay rachas. A veces ganas con poco y a veces te cuesta mucho. En los últimos partidos solo hemos metido un gol y hemos encajado mucho. Hemos de recuperar solvencia en las áreas. Estamos teniendo ocasiones. Leverkusen es la excepción. Solo en ese partido nos vencieron con rotundidad. El resto ha estado muy igualado. Los rebotes no nos favorecen. Debemos intentar revertir la situación y para eso trabajamos. Somos el cuarto equipo más anotador y desde el día del Elche y Alavés, hemos bajado nuestra producción ofensiva".

¿Miráis hacia arriba o hacia abajo?

"Miramos al de arriba. Primero a nosotros mismos. Nosotros tenemos las soluciones. Nuestra aspiración es ganar y mirar hacia arriba. Somos autocríticos para mejorar nuestro rendimiento. Eso es trabajo, mentalidad, ambición y creer en uno mismo. Estamos cerca del tercero. Hemos abandonado ese puesto muy recientemente y tenemos un partido menos. Queda mucho por delante. 18 partidos para nosotros. 17 para el resto. Calendario muy complicado para todos. La segunda vuelta es muy difícil para todos. Los equipos de abajo suben el nivel y empiezan a ganar partidos a los que están más arriba. Debemos centrarnos en nuestro trabajo. Esa es la forma de encontrar soluciones".