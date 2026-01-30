Pau Navarro, el 'xiquet de la Vilavella' que desquició a Vinícius, ya tiene dorsal con el primer equipo del Villarreal
El joven defensa del Submarino ha dado un paso adelante esta temporada mostrando una madurez impropia para un joven de 20 años
Otros ilustres como Capoue, Marcos Senna, Josico o Albelda lo lucieron
Firmó un partidazo ante el Real Madrid defendiendo la zona de Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Ahí es nada. Firmó un partidazo contra el Barcelona defendiendo a Raphinha, mostrando una madurez impropia para un jugador de 20 años que recién empieza en el fútbol profesional. Pau Navarro, 'el xiquet de la Vilavella', es una de las grandes noticias del Submarino. El pasado año dio el salto, pero a veces lo más difícil no es llegar, sino mantenerse, y este año se ha consolidado como un jugador vital para Marcelino cuando lo necesita, tanto de central como de lateral. Y la grave lesión de Juan Foyth le abre todavía más opciones para esta segunda parte de la temporada.
Y cambio de dorsal, del 26 al 6
El pasado mes de junio renovó su contrato hasta junio de 2030....y en este mercado pasa a tener dorsal del primer equipo, recogiendo el 6 de Solomon y dejando atrás el 26. Pau ha participado en 13 partidos esta temporada, nueve de Liga, tres de Champions y uno de Copa, disputando 1.010' minutos, siendo cada vez más importante.
Otros ilustres con el dorsal 6
Estos son los futbolistas del Villarreal que han lucido el 6, con el último gran nombre en Étiene Capoue, MVP en la final de la Europa League, Marcos Senna, Josico o David Albelda.: Manor Solomon (25/26), Denis Suárez (24/25 - 25/26), Étienne Capoue (21/22 - 23/24), Manu Morlanes (21/22), Ramiro Funes Mori (19/20 - 20/21), Víctor Ruiz (15/16 - 18/19), Jonathan dos Santos (14/15), Aleksandar Pantic (13/14), Olof Mellberg (12/13), Ángel López (10/11 - 11/12), Sebastián Eguren (08/09 - 09/10), Marcos Senna (04/05), Josico (02/03 - 07/08), Javi Gracia (99/00 - 02/03), David Albelda (98/99), José Soto (96/97 - 97/98) y José Luis Zandio (95/96).
