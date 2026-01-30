El Villarreal CF ya está en Pamplona: Alex Freeman tiene el transfer y puede debutar contra Osasuna
El lateral canadiense entra en la lista, mientras Alfon continúa recuperándose de unos problemas musculares
También es baja Thomas Partey
El Villarreal CF ya está en Pamplona. Tras el palizón de viaje de regreso de Leverkusen, en el que la expedición amarilla llegó pasadas las 05.00 horas de la madrugada del jueves, Marcelino postergó el entrenamiento de este viernes y el desplazamiento a tierras navarras a última hora de la tarde para darle más descanso a los futbolistas.
Así, los groguets partieron desde el Aeropuerto de Valencia a las 19.45 horas, llegando a Pamplona cerca de las 21.00 horas. Una vez allí, la expedición se hospeda en el Hotel NH Pamplona Iruña Park, a escasos dos kilómetros del Casco Antiguo de la capital navarra.
Freeman, en la expedición
El entrenamiento de este viernes ha dejado varias imágenes. La primera, el pasillo a Freeman en su primer día de entrenamiento. También a Pau Navarro tras dar el salto y ya tener ficha del primer equipo. El lateral estaounidsense entró en la convocatoria y el transfer llegó por la tarde antes de despegar, por lo que podría debutar contra Osasuna. El que no estará será Alfon Rodríguez, que estuvo ejercitándose en el gimnasio... con un balón y mirando a sus compañeros con ganas de estar junto a ellos. Tampoco estará Thomas por unas molestias en el pubis.
Foyth, con muletas viendo el entrenamiento
Por otro lado, Juan Foyth, recientemente operado del tendón de Aquiles, estuvo viendo el entrenamiento con muletas, iniciando el proceso de recuperación de una lesión tan grave. Y así, el Submarino hizo las maletas y ya está en Pamplona, donde este sábado juega un importante partido en la pelea Champions.
