La crónica: El Villarreal compite en Pamplona y rescata un punto ante Osasuna (2-2)

Del mal, el menos en Pamplona. El Villarreal CF sigue sin levantarse. Cierto es que el equipo de Marcelino García Toral ofreció en El Sadar un mayor espíritu competitivo que en sus anteriores actuaciones, pero en Primera División con competir no basta. El conjunto amarillo concedió demasiadas facilidades en balones aéreos que le costaron dos goles y tuvo que ser Gerard Moreno el que rescatara al Submarino. Dos goles del barcelonés evitaron la que hubiera sido la quinta derrota consecutiva.

El 2-2 en El Sadar puede tildarse de aceptable, pero cierto es que el combinado groguet está muy lejos de la versión que debe ofrecer por potencial deportivo y por calidad. Al menos sumó y debe servir como punto de partida.

Modificaciones en el once

Tocaba resetearse y Marcelino realizó varias modificaciones con respecto a Alemania. Solo tres jugadores que repitieron tras la derrota ante el Bayer Leverkusen, los centrales Rafa Marín y Renato Veiga y Nicolas Pepe, que de inicio jugó por la derecha y no en punta.

El técnico amarillo apostó por darle la manija de la medular a Dani Parejo y por la dupla ofensiva Gerard Moreno-Mikautadze.

Osasuna arrancó como se esperaba, con ese tradicional fútbol que toda la vida le ha identificado, es decir, balonazos desde la mitad del campo al área en busca de que Ante Budimir, su gigante ‘9’, prolongara balones o cabeceara.

Con esta estrategia de ataque buscando rechace apretó desde el inicio el equipo de Alescio Lisci, que hasta el cuarto de hora comandó el choque y asustó al marco groguet con un tiro de Rubén García y un cabezazo de Víctor Muñoz.

Despertó el Submarino en el minuto 15, cuando en una contra Nico Pepe superaba a Javi Galán, que cometía claro penalti. Gerard Moreno no falló y puso el 1-0, con dedicatoria con camiseta incluida para el lesionado Juan Foyth.

Cambio de guión

El gol llegaba en el mejor momento groguet, con un Villarreal que dominaba la medular y llegaba al área rival. Pero pocos minutos después, en el 19, el duelo sufría un giro radical. En un centro de Rubén García al corazón del área, Víctor Muñoz, el más bajito de la clase (1.73m), se adelantaba a Rafa Marín para anotar de cabeza el 1-1.

Tocaba volver a empezar, y cierto es que aunque Parejo manejaba el partido a sus anchas, Osasuna a la contra demostró ser demoledor. Pasada la media hora Luiz Júnior salvaba el segundo sacando un mano a mano al propio Víctor Muñoz. Aunque dos minutos después el meta local Sergio Herrera evitaba que los amarillos cobraran ventaja con dos paradones a cabezazo de Gerard Moreno y trallazo de Pepe con la derecha.

Parecía que a los vestuarios se llegaría con tablas en el casillero, pero no. Tras mala ejecución de un centro de Pedraza, Osasuna a la contra cobraba ventaja gracias a un gran centro de Moncayola que embocó con la testa Budimir a la red. Con 2-1 el duelo se iba al descanso, con un Villarreal muy vulnerable en centros a su área.

El segundo acto

La segunda mitad comenzaba con los esperado, el cambio de Pedraza, amonestado y con una máscara, por Sergi Cardona. Los amarillos arrancaron fríos y con un Osasuna mordedor y que generó peligro con varios centros peligrosos, pero sin ocasiones claras.

El conjunto de Alessio Lisci se dedicaba a que no pasara nada. Faltitas, empujones, nada de fútbol y mucho balonazo. Y el Submarino cayó en esa trampa de los navarros durante más de 20 minutos largos en los que los de Marcelino no generaron más que un disparo de Mikautadze que mandó a córner (no pitado) Herrera.

El desenlace

Y apareció Gerard Moreno, que se disfrazó de 'Killer de Santa Perpètua de Mogoda' para, de la nada, cuando nadie lo esperaba, igualar el partido de gran cabezazo a la salida de un córner de Nico Pepe con gran giro desde el primer palo.

El claro penalti de Galán a Pepe. / Villar Lopez / EFE

El 2-2 en el 70' hizo daño a Osasuna y envalentonó a un Submarino más fresco con la entrada de Comesaña, Buchanan y Oluwaseyi, terminando con este último y Pepe como estiletes ofensivos.

Pero en los últimos minutos apenas pasó nada, al margen del trabado fútbol que proponían los navarros, algún susto en el área amarilla en forma de centro y una clara de Comesaña en el descuento que pudo cambiar el destino de un partido que terminó en tablas para un Villarreal que compitió pero que sigue sin levantarse.