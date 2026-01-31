La crónica: El Villarreal B no sentencia y el Armero empata en el minuto 95 para el Tarazona (1-1)

Otra vez más y van un carro. El Villarreal B se dejó dos puntos en el camino después de ir ganando el partido por la mínima ante el Tarazona hasta el minuto 95. Ahí llegó un centro, un mal despeje y aparece no se sabe bien cómo Armero para rematar un balón alto a escaso metro y medio del área de gol. Increíble, pero cierto. Otro disgusto de los grandes para la escuadra de la Plana que por unas razones u otras el botín quedó reducido a un raquítico punto.

El partido arrancó con mucha intensidad y con un filial amarillo con novedades en el once después de una semana con salidas en la escuadra de la Plana. En la portería no hubo sorpresas con Rubén Gómez; tampoco en la línea defensiva con Dani Budesca y Eneko Ortiz en los laterales, e Isma Sierra y Lautaro por el centro. En el doble pivote repitió Adri Ruiz junto al serio Alassane Diatta; por el carril diestro estuvo Joselillo Gaitán, por el izquierdo Facundo Viveros; de enganche actuó Albert García y delante estuvo el goleador Álex Rubio, que volvía al once tras cumplir la sanción.

El Villarreal B se encontró con un Tarazona muy bien plantado en el terreno de juego, dejando pocos espacios. El equipo de David Albelda llevó la voz cantante, pero ese dominio que llegaba desde las bandas y también por el centro, quedó en aguas de borraja en los últimos metros donde, con pases sin destino o con intervención del joven y buen portero Amigo.

Aviso visitante

En pleno dominio de la escuadra de la Plana, en el minuto 9 llegó un serio aviso (el único de la primera parte) a cargo del bullicioso Toni Ramón que, entrando desde la izquierda, ingresó en el área vila-realense y su disparo salió cruzado por la izquierda de la portería defendida por Rubén Gómez. Única aproximación clara para la escuadra aragonesa, que fue dominada por un Villarreal B sin claridad de juego en campo del Tarazona.

Dani Budesca, con el balón en los pies / JUAN FRANCISCO ROCA

Unas veces Budesca y Gaitán lo intentaban por la banda derecha, otra Eneko y Facundo por la izquierda, o entre líneas buscando a Albert García y a Álex Rubio. Querer y no poder. La mejor ocasión para el conjunto de la Plana llegó en el minuto 39, al final del primer acto, con un centro de Dani Budesca que Joselillo Gaitán remató, golpeando el cuero en la defensa, desbaratándose el peligro. Y con el 0-0 se llegó al descanso.

Segunda parte

El encuentro se reanudó y discurrió en su inicio, más o menos, como en la primera parte, con un filial amarillo con más posesión, y con la novedad de que el máximo goleador Álex Rubio se quedó en el vestuario y su puesto lo ocupó uno de los dos refuerzos de invierno para los de David Albelda, el ariete balear Ettienne Eto’o. Y como tarjeta de visita de los locales, en el minuto 51 y trallazo del malagueño Gaitán desde la frontal obligó al portero Amigo a enviar a saque de esquina.

La segunda aproximación del Villarreal B acabó con el balón al fondo de las mallas. Jugada por la izquierda: centro de Eneko Ortiz, el primer remate de Ettienne Eto’o lo paró el arquero Amigo, y el rechace lo cazó Albert García para enviar el cuero al fondo de las mallas. Se abrió el cerrojo y ahora cabía esperar que el Tarazona adelantase líneas en busca de la igualada.

Partido largo

El cronómetro no corrió, se ralentizó. El filial amarillo sólo dominaba por 1-0 y su rival empezó a mover el banquillo en busca de mejorar su rendimiento. En el minuto 78 sacó más dinamita el técnico del Tarazona, con la salida del examarillo David Cubillas, a quién empezaron a centrar balones. En el minuto 95 llegó el empate, ese que planeaba por el Mini porque el Villarreal B no fue capaz de sentenciar.

Próxima cita

El filial amarillo jugará su próximo partido el sábado, 7 de febrero, contra el Nàstic de Tarragona en el Nou Estadi, a partir de las 18.30 horas.

Ficha técnica:

-1- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko Ortiz; Alassane, Adrián Ruiz (Thiam, min. 74); Albert Gacía (Nizar, min. 88), Facundo Viveros (Jean Ivez, min. 88), Joselillo Gaitán; y Álex Rubio (Ettienne Eto’o, min. 46).

-1- Tarazona: Amigo; Ángel López (Delmás, min. 78), Traoré (Soto, min. 86), Marc Trilles, Chechu, Andrés Borge; Toni Ramón, Óscar Carrasco, Imanol Alonso (Vaquero, min. 69); Álvaro Jiménez (Armero, min. 46)y Agüero (Cubillas, min. 78).

Goles: 1-0. Min. 61: Albert García. 1-1. Min. 90+5: Armero.

Árbitro: Federico Javier Saiz Villares (Palma). Amonestó los locales Alassane, Facundo, Eneko y Budesca; y los visitantes Chechu, Óscar Carrasco, Agüero, Vaquero, Armero e Imanol.

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 500 espectadores.