Marcelino, después de las tablas entre Villarreal y Osasuna: "El empate es justo, no hemos hecho merecimientos para ganar"

El Villarreal CF frenó su mala dinámica de cuatro derrotas consecutivas con un empate muy trabajada en un partido muy incómodo ante Osasuna en El Sadar (2-2). Marcelino García Toral destacó el trabajo de los suyos para igualar un encuentro que "no se había puesto nada sencillo". Sobre la acción más polémica del encuentro, la posible expulsión por doble amarilla a Catena después de propinar una patada a Mikautadze, el técnico no quiso mojarse y no quiso entrar en valoraciones: "si consideró que no tenía que sacar amarilla, pues no vería la suficiente gravedad para hacerlo".

Valoración del encuentro

"Estamos en el estadio de un equipo que ha ganado la mayoría de sus partidos aquí. Son 7 victorias de 11 partidos. Nos pusimos por delante en el marcador, pero nos duró lo mismo que un caramelo en la puerta de un colegio en una situación que no es la primera vez que nos sucede. A partir de ahí a remar. Tuvimos el control durante todo el primer tiempo, pero sin finalización y en el descuento nos metieron el segundo con un remate de cabeza de Budimir, su especialidad. Reaccionamos bien, logramos ese empate que no es sencillo y luego, influenciados por la racha negativa, con el 2-2 nos metimos un poco atrás y para evitar riesgos al final decidimos jugar con balón largo.

Tuvo la última oportunidad en un contraataque

"No diría que fuera tan clara. Hemos tenido un contraataque, el Osasuna estaba arriesgando dejamos un dos contra dos y generamos un buen pase, aunque quizás podríamos haber ejecutado esa acción con mayor velocidad. Pensábamos que podíamos meter ese tercer gol, pero creo que lo más justo es el empate. No habíamos hecho suficientes merecimientos para ganar. Estamos satisfechos de un empate en un campo muy difícil y después de ir por detrás en el marcador".

Gerard Moreno celebra uno de sus dos goles en el empate del Villarreal contra Osasuna. / Villar Lopez / EFE

El primer gol de Osasuna

"Es evidente que Osasuna mete el 60% de sus goles en acciones de estrategia. Es mucho. Pero creo que esa acción era fácil de defender. Nos hundimos demasiado, cuando no había jugadores, y estábamos muy atrás. Luego el remate fue espléndido, para un jugador de mi talla (170 cm) o un poco más. El segundo gol también es una pena, porque nos llega en el tramo final del primer tiempo y en un contraataque. De todas formas estoy muy satisfecho del trabajo de los jugadores".

Posible expulsión de Catena

"Son interpretaciones del árbitro. Para mí, este árbitro es de los mejores o el mejor que hay. Me pareció una entrada fuerte, pero él estaba al lado y, si consideró que no tenía que sacar amarilla, pues no vería la suficiente gravedad para hacerlo".

¿El rol de Víctor Muñoz de enganche sorprendió a Marcelino?

"Era una posibilidad. No nos modificó en nada, solo que si no finalizas acciones y sacan un buen pase, Víctor es un gran jugador entre líneas. Al no acabar acción tú, el balón te vuelve y te obligan a defender en el área y ahí son muy peligrosos, como se vio en el segundo gol con un centro que muchos otros equipos no generarían peligro y Budimir lo generó".

Víctor Muñoz, autor del gol del empate / LALIGA

Doblete de Gerard Moreno

"Sabemos su capacidad, calidad y su gran problema. Si tiene continuidad, irá mejorando progresivamente su rendimiento. Estamos intentando poner todos soluciones para que no vuelva a recaer en lesiones musculares".

Actuación arbitral

"Ha tenido una vara de medir igual para los dos equipos. El partido era complicado, mucho contacto, un equipo (Osasuna) muy intenso. Nosotros tuvimos que igualar la intensidad porque si no perderíamos duelos. Y me da la sensación de que mantuvo un nivel de contacto igual para los dos equipos".