El uno a uno del Osasuna-Villarreal | Vota al mejor

Luiz Júnior | 6 |

El equipo sufrió con centros al área, pero no achacables a él. Evitó el 2-1 sacando un mano a mano brillante.

Mouriño | 5 |

Sufrió por su banda ante las embestidas rivales, pero supo rehacerse por momentos. No brilló pero solventó la papeleta.

Rafa Marín | 4 |

Quedó retratado en la foto de los dos goles de Osasuna, aunque cierto es que el segundo era complicado de parar.

Renato Veiga | 4 |

Endeble. Se desajustó por momentos, muy vulnerable en los duelos uno contra uno y con floja salida de balón.

Pedraza | 4 |

No se hizo fuerte en su banda, muy superado en los duelos en la primera parte. Vio la amarilla y fue sustituido al descanso.

Dani Parejo | 7 |

Muy buen partido, con mucha personalidad, dominando la medular y liderazgo. Precisión en la canalización de juego.

Pape Gueye | 6 |

Trabajó bien, recuperó balones y ayudó mucho en la medular. No pudo llegar como es habitual en él, pero rindió.

Nico Pepe | 6 |

Partido intermitente, pero en el que generó algo de peligro, le hicieron el penalti del 0-1 y dio la asistencia del 2-2.

Alberto Moleiro | 4 |

Muy apagado y entrando muy poco en juego. Algo blando en lo defensivo y con poca profundidad cuando apareció arriba.

Mikautadze | 4 |

Le costó arrancar y entrar en juego, marcado en la primera parte. Mejoró algo en la segunda, pero solo tuvo un disparo.

Gerard Moreno | 7 |

Algo intermitente, pero siempre que intervino aportó peligro. Marcó de penalti el 0-1 e hizo el 2-2. Letal.

También jugaron

Sergi Cardona | 6 |. Serio.

Comesaña | 6 |. Oxigenante y tuvo una gran ocasión.

Buchanan | 5 |. Trabajador.

Oluwaseyi | 6 |. Mordedor.