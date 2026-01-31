El uno a uno del Osasuna-Villarreal | Vota al mejor
El Submarino sumó un trabajado empate a domicilio gracias a un doblete de Gerard Moreno (2-2)
Luiz Júnior | 6 |
El equipo sufrió con centros al área, pero no achacables a él. Evitó el 2-1 sacando un mano a mano brillante.
Mouriño | 5 |
Sufrió por su banda ante las embestidas rivales, pero supo rehacerse por momentos. No brilló pero solventó la papeleta.
Rafa Marín | 4 |
Quedó retratado en la foto de los dos goles de Osasuna, aunque cierto es que el segundo era complicado de parar.
Renato Veiga | 4 |
Endeble. Se desajustó por momentos, muy vulnerable en los duelos uno contra uno y con floja salida de balón.
Pedraza | 4 |
No se hizo fuerte en su banda, muy superado en los duelos en la primera parte. Vio la amarilla y fue sustituido al descanso.
Dani Parejo | 7 |
Muy buen partido, con mucha personalidad, dominando la medular y liderazgo. Precisión en la canalización de juego.
Pape Gueye | 6 |
Trabajó bien, recuperó balones y ayudó mucho en la medular. No pudo llegar como es habitual en él, pero rindió.
Nico Pepe | 6 |
Partido intermitente, pero en el que generó algo de peligro, le hicieron el penalti del 0-1 y dio la asistencia del 2-2.
Alberto Moleiro | 4 |
Muy apagado y entrando muy poco en juego. Algo blando en lo defensivo y con poca profundidad cuando apareció arriba.
Mikautadze | 4 |
Le costó arrancar y entrar en juego, marcado en la primera parte. Mejoró algo en la segunda, pero solo tuvo un disparo.
Gerard Moreno | 7 |
Algo intermitente, pero siempre que intervino aportó peligro. Marcó de penalti el 0-1 e hizo el 2-2. Letal.
También jugaron
Sergi Cardona | 6 |. Serio.
Comesaña | 6 |. Oxigenante y tuvo una gran ocasión.
Buchanan | 5 |. Trabajador.
Oluwaseyi | 6 |. Mordedor.
