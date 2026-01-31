La previa | El Villarreal femenino quiere darle un zarpazo al potente Barcelona B

El Villarreal femenino, tras perder en casa ante el SE AEM, intentará enmendar la plana en su atractivo encuentro frente al segundo clasificado, el Barcelona B, en el campo 7 de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, de la ciudad Condal. Un encuentro exigente para las muchachas de Jordi Ferriols, donde podría producirse los estrenos de los dos refuerzos invernales: la neerlandesa Simona Meijer, y la defensa ecuatoriana Danna Pesantez.

Las vila-realenses visita a un equipo muy sólo que no pierde en casa desde el 16 de noviembre pasado (CD Alba FF, 1-2) y que lleva una buena trayectoria en su campo, donde de hecho es el mejor equipo local de la categoría con seis triunfos y dos derrotas (Alavés y la citada ante el conjunto manchego).

Enfrente estará un Villarreal que hasta la fecha colecciona cinco triunfos como visitante y le convierte en uno de los más temidos lejos de casa. Venció en las visitas al Osasuna Femenino, SE AEM, Deportivo Alavés, Tenerife B y Real Oviedo.