La previa | El Villarreal femenino quiere darle un zarpazo al potente Barcelona B
El partido arrancará a las 11.00 horas en el campo 7 de la Ciudad Deportiva Joan Gamper
El Villarreal femenino, tras perder en casa ante el SE AEM, intentará enmendar la plana en su atractivo encuentro frente al segundo clasificado, el Barcelona B, en el campo 7 de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, de la ciudad Condal. Un encuentro exigente para las muchachas de Jordi Ferriols, donde podría producirse los estrenos de los dos refuerzos invernales: la neerlandesa Simona Meijer, y la defensa ecuatoriana Danna Pesantez.
Las vila-realenses visita a un equipo muy sólo que no pierde en casa desde el 16 de noviembre pasado (CD Alba FF, 1-2) y que lleva una buena trayectoria en su campo, donde de hecho es el mejor equipo local de la categoría con seis triunfos y dos derrotas (Alavés y la citada ante el conjunto manchego).
Enfrente estará un Villarreal que hasta la fecha colecciona cinco triunfos como visitante y le convierte en uno de los más temidos lejos de casa. Venció en las visitas al Osasuna Femenino, SE AEM, Deportivo Alavés, Tenerife B y Real Oviedo.
