La crónica | El Villarreal Femenino pincha hueso en su visita al Barcelona B (1-0)

Pinchó hueso el Villarreal femenino en su visita al campo del Barcelona B (1-0), en un encuentro donde las muchachas de Jordi Ferrios tuvieron sus ocasiones de gol, pero no las supieron aprovechar. Las azulgranas dieron el golpe definitivo en el minuto 76 para un conjunto vila-realense que encaja la segunda derrota consecutiva.

Fue un primer tiempo intenso y donde las vila-realenses empezaron dando avisos. En el minuto 3, Alexia Jr lograba adelantar a las de la Plana, aunque la acción quedaba invalidada por fuera de juego. Poco después, Montse Quesada tuvo que intervenir con acierto para detener un disparo peligroso de las culés (5’). Se llegó al descanso con el duelo igualado y con buenas sensaciones para las vila-realense.

En la segunda parte todo siguió igual. Pudo marcar Aixa Salvador en el minuto 54, pero sin acierto en el destino del balón. También la tuvo Svenja Paulsen en el minuto 66, pero su remate salió desviado.

En el minuto 76, cuando el 0-0 parecía que no se iba a variar, llegaría el 1-0 de Ainoa para asestar un duro golpe del que no se recuperó el equipo de la Plana. Al final, derrota, la segunda consecutiva.

El próximo partido del Villarreal Femenino será, el sábado 7 de febrero a las 16.00 horas, ante el Osasuna en el Campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Ficha técnica:

-1- Barcelona B: Meritxell; Martina (Iara, min. 82), Llorella (Adriana, min. 65), Laia, Ainoa (Emma, min. 87), Noa, Lua (Celia, min. 46), Natalia, Rosalía, Dagny y Cabetas (Kaular, min. 65).

-0- Villarreal: Quesada; Nerea Pérez, Paulsen, Moreira, Laura (Estupiñán, min. 86), María, Cienfuegos. Sara Medina, Martuka (Lauris, min. 46), Aixa Salvador y Alexa Jr (Macías, min. 68).

Gol: 1-0. Min. 75: Ainoa Campos.

Árbitro: Josefa Sánchez Gómez (Sevilla). Amonestó a las visitantes Alexia Jr, Aixa Salvador, Cienfuegos y Paulsen.

Campo: Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Entrada: 400 espectadores.