Dani Parejo, tras el Osasuna-Villarreal: "Hemos competido en un estadio muy difícil"

Dani Parejo valoró el punto sumado por el Villarreal en El Sadar tras un partido exigente ante Osasuna. «Sabíamos que jugábamos contra un rival muy fuerte en casa, con mucha intensidad y ritmo. Nos adelantamos, le dieron la vuelta al marcador y al descanso íbamos perdiendo, pero en la segunda parte supimos igualar el partido y empatar», explicó el centrocampista madrileño.

El faro del juego amarillo subrayó el nivel competitivo del encuentro y la respuesta del equipo en un contexto adverso. «Ha sido un partido bonito y vistoso, con dos equipos compitiendo a un gran nivel», señaló Parejo, que también hizo referencia a la dinámica previa del Submarino. «Veníamos de dos derrotas consecutivas que, bajo mi punto de vista, fueron injustas. Pero esto es así, cuando no eres contundente en las áreas, el fútbol te castiga», dijo.

Por último, Parejo puso el foco en el futuro inmediato del equipo. «No estábamos mal a nivel de juego, aunque sí de puntos. Hemos competido en un campo muy difícil y ahora, para hacer bueno este empate, hay que ganar el próximo partido en nuestro estadio ante el Espanyol», finalizó.

Rubén García conversa con el colegiado del encuentro / Villar Lopez

Halago de Rubén García

La televisión que retransmitía el partido quiso juntar a dos grandes jugadores para realizar sus entrevistas. El elegido, junto a Dani Parejo, fue el jugador rojillo Rubén García al que le preguntaron sobre el nivel del jugador 'groguet' a sus 36 años de edad. "El fútbol tiene esto. Puedes disfrutar de jugadores como Dani o los tantos que hay en LaLiga. Las carreras, por suerte, cada vez son más largas. Obviamente, lo tengo que sufrir como rival, pero aun así es un lujo verle jugar", admitió el capitán de Osasuna.