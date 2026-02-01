La intrahistoria del Villarreal-Osasuna: fin a la mala racha, dedicatoria a Juan Foyth y marea amarilla en Pamplona

Pese a que quería ganar, el Villarreal empató y, al menos, pudo romper la dinámica de resultados que arrastra desde hace 20 días. El conjunto amarillo igualó ante Osasuna, frenando la racha que llevaba hasta el momento y que se traducía en cuatro derrotas consecutivas. Un punto para el optimismo.

Los amarillos, hasta ayer, cayeron en La Cartuja ante el Real Betis (2-0) en LaLiga, frente el Ajax de Amsterdam en casa en la Champions League (1-2), contra el Real Madrid en La Cerámica (0-2) y el pasado miércoles ante el Bayer Leverkusen (3-0) en la despedida a la Champions League.

Foyth, homenajeado

Una jornada en la que los futbolistas amarillos echaron de menos al segundo capitán del equipo, el argentino Juan Foyth, que se pierde lo que resta de la temporada por rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda. El primero de los capitanes del Submarino, Gerard Moreno, le dedicó junto a sus compañeros el gol del 0-1, anotado de penalti por el barcelonés, que lució su camiseta con el dorsal 8 para recordar a su amigo Juansito.

La afición no falla

Pamplona siempre es una plaza atractiva para la afición del Villarreal CF, como ayer quedó demostrado. Alrededor de 300 seguidores del Submarino tiñeron de groguet la zona de visitantes, dando colorido antes, durante y después del encuentro. De hecho, desde la llegada a suelo navarro el viernes, el goteo de incondicionales amarillos al hotel fue una constante.

Gemma y Josep, ilusionados

Quienes más lo disfrutaron fueron los agraciados de la promoción de Mediterráneo para vivir el fin de semana con la expedición del Villarreal: Gemma García y Josep Forner, ambos de Vila-real.

Gemma Garcia Escrig i Josep Forner Escrig, ganadores del sorteo de Mediterráneo / ISMAEL MATEU

Fernando Roig, al frente

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, lideró la expedición en Pamplona. Junto a él, el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, los consejeros Luis Espejo y Adolfo Andreu, el embajador Marcos Senna y el director de fútbol, Miguel Ángel Tena.