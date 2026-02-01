El logro de Gerard Moreno en el Osasuna-Villarreal... ¡Hacía ya dos años!

Es el capitán y líder del Villarreal CF y volvió a demostrarlo el pasado sábado en Pamplona. Siempre aparece cuando hace falta y, en una etapa en la que el Submarino acumulaba cuatro partidos oficiales sin ganar, Gerar Moreno rescató a los de Marcelino García Toral para, al menos, evitar la derrota con sus dos tantos ante el Atlético Osasuna en el estadio El Sadar (2-2).

El delantero barcelonés fue el autor de los goles de su equipo en el empate cosechado ante el conjunto pamplonés en la 22ª jornada de LaLiga, el primero de penalti en el minuto 17, el 0-1, y luego el definitivo 2-2 en el minuto 70.

Gerard Moreno dedica el gol del 0-1 al lesionado Foyth en el Osasuna-Villarreal. / Villar Lopez

El registro

Un logro que no sucedía desde hace dos años, ya que Gerard firmó de esta manera un 'doblete' dos años y tres meses después de la última vez que hizo dos tantos en un partido.

El atacante catalán, que con estos dos goles acumula 7 dianas y es el máximo goleador de su equipo junto a Alberto Moleiro, adelantó al Submarino tras un penalti que Javi Galán le hizo a Nico Pepe en el minuto 17 y, tras los goles de Víctor Muñoz y Budimir, también fue el encargado de firmar el empate definitivo a 20 minutos para el final del choque.

De esta forma, suma dos tantos en un partido, una circunstancia que no conseguía desde el 29 de octubre de 2023 cuando fue el autor de las dos dianas en la victoria del conjunto de la Plana Baixa ante el Granada (0-2) en Los Cármenes.

Gerard Moreno celebra uno de sus dos goles en el empate del Villarreal contra Osasuna. / Villar Lopez / EFE

Goleador histórico

Además, con estos dos goles sigue aumentado su cifra anotadora como máximo artillero histórico de la entidad, una cifra que se eleva hasta los 92 tantos en Primera División y un total de 127 en todas las competiciones.

Sus 7 goles anotados en la actual campaña, en tan solo 12 encuentros disputados, superan los 3 logrados el curso pasado y aspira a convertirse en la mejor cifra de las últimas temporadas, desde que en la campaña 2020-2021 marcara 23 tantos.