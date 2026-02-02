Gerard Moreno ejerce de líder en el Villarreal y advierte: "Debemos evitar..."

Es el líder, el referente, el guía... el gran capitán del Submarino. Gerard Moreno está siempre que se le necesita y el pasado sábado salió al rescate del Villarreal CF, comandando al equipo de Marcelino García Toral a romper la mala dinámica de cuatro derrotas consecutivas que arrastraba el conjunto de la Plana Baixa en competición oficial.

El Killer de Sante Perpètua de Mogoda ejerció precisamente de esos mismo, de killer, de goleador, ya que fue el artífice del empate El Sadar en su visita al Atlético Osasuna (2-2) anotando los dos goles del combinado groguet.

El ariete barcelonés atendió a Mediterráneo desde las entrañas del feudo de Pamplona, donde reconoció la importancia de la igualada en tierras navarras la cual, según su opinión, «debe servir de punto de inflexión después de venir de donde veníamos y de dos derrotas seguidas fuera de casa y de cuatro en competición oficial», por lo que consideró que «el punto debemos valorarlo como bueno».

Enderezar el rumbo

«Era importante para nosotros, al menos, sumar en un campo como El Sadar, más tras ver que nos remontaron la ventaja. Creo que al final el equipo hizo un partido competido. Evidentemente, somos conscientes que hay cosas que mejorar, pero era importante cambiar la tendencia de derrotas que llevábamos», arguyó.

Gery fue el autor de los dos goles de su equipo y se congratuló por ello. «La verdad es que me fui muy feliz por aportar y por poder ayudar al equipo a sumar. Contento porque mis goles sirvan para que el equipo no perdiera. Creo que todos estamos con ganas de sumar y eso es importante», indicó el atacante.

Gerard Moreno atendió a 'Mediterráneo' en el estadio El Sadar tras anotar los dos goles del Villarreal a Osasuna. / Ismael Mateu

Pero el hecho de no perder no quita que en el seno del Submarino sus componentes omitan que el equipo debe mejorar. Al respecto, hizo hincapié en que tendrán que «analizar los goles recibidos, puesto que el segundo nos llega en el descuento de la primera parte y en una jugada de ataque propia. Ellos son un equipo difícil de parar en ese tipo de jugadas, por lo que no era un partido fácil, pero debemos evitar este tipo de situaciones», remarcó.

Su buen momento

Tras un par de temporadas con la constante de que los problemas musculares le han jugado malas pasadas, al igual que sucedió en el inicio del presente campeonato, el delantero amarillo reconoció su actual estado. «Estoy en un buen momento y quiero mantenerlo para poder ayudar al equipo», dijo, añadiendo que «toco madera para poder seguir así y poder estar el máximo tiempo posible».

Gerard Moreno celebra uno de sus dos goles en el empate del Villarreal contra Osasuna. / Villar Lopez / EFE

A hacer bueno el punto

Los amarillos tienen claro que ahora deben hacer bueno el punto cosechado en Pamplona el próximo lunes, ante la visita del Espanyol al Estadio de la Cerámica (21.00 horas). «Somos conscientes que tras este punto fuera de casa, el partido ante el Espanyol es muy importante. Además, se trata de un rival directo. Ellos no están en una buena dinámica, pero querrán revertirla. Mientras que nosotros necesitamos en casa sumar de tres y recuperar las victorias. Seremos locales y nosotros tenemos que dar un punto más para sumar todo lo que podamos en casa», añadió.

Gerard Moreno dedica el gol del 0-1 al lesionado Foyth. / Villar Lopez

Recuerdos para Foyth

Gerard hizo un doblete en Primera División dos años y tres meses después, una circunstancia que no conseguía desde el 29 de octubre de 2023 cuando fue el autor de las dos dianas en la victoria del conjunto de la Plana Baixa ante el Granada (0-2) en Los Cármenes.

En medio de la celebración de su dos goles, el capitán tuvo recuerdos para su amigo y segundo capitán, el argentino Juan Foyth tras su grave lesión. «Es una persona muy importante para nosotros. No es solo un futbolista, es un ejemplo para todo el vestuario y es vital por la alegría que nos transmite al grupo. Sé que nos va a ayudar desde fuera», finalizó.