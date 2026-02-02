Mercado de invierno: Sebas Salazar aterriza cedido en el Villarreal B procedente del filial del Getafe

El joven extremo diestro Sebas Salazar, procedente del Getafe B, se convirtió en el tercer y último refuerzo para el Villarreal B de David Albelda para afrontar este tramo de 2026, cedido hasta junio. Ocupará la vacante que dejó el granadino Víctor Moreno que semanas atrás fue cedido a la Cultural Leonesa, de Segunda División.

Sebas Salzar, hispano-colombiano de 18 años, estaba jugando con el filial del Getafe en el grupo 5 de Segunda Federación. Hasta la fecha disputó 17 partidos, con 939 minutos y tres goles. La operación se cerró mediada la tarde de este lunes, último día para poder fichar futbolistas en la ventana de invierno de 2026.

Antes de Sebas Salazar, el Villarreal B incorporó a sus filas a dos delanteros: Ettienne Eto’o (del Mirandés, aunque propiedad del Rayo) y Ayman Arguigue (del Teruel, cedido por el Huesca). Además, salieron del filial Álex Quevedo (cedido al Cacereño), Víctor Moreno (cedido a la Cultural Deportiva), Curro Muñoz (Almería B) y Luis Quintero (SCU Torreense).

Pendientes de Álex Rubio

El delantero madrileño que llegó iniciada la temporada 2025/26 procedente del Antequera está siendo requerido por varios equipos de Segunda y también del extranjero. En las próximas horas se sabrá qué es de su futuro, de si se queda o si el Villarreal acepta alguna de las ofertas por el futbolista.