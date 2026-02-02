Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luto por ManuelConcurso de acreedoresBares en CastellónChurrería Vila-realPodcast CD CastellónAyuda 200 eurosDerecho a vacaciones
instagramlinkedin

¡A Pamplona hemos de ir! La experiencia de Gemma y Josep de acompañar a la expedición del Villarreal

Gemma Garcia y Josep Forner, de Vila-real y suscriptores de ‘Mediterráneo’, disfrutaron de la promoción de acompañar al equipo a Pamplona

Además, ya está en marcha el sorteo para dos entradas VIP para suscriptores para el partido ante el Espanyol del lunes 9 de febrero (21.00 horas)

Galería: La experiencia de Gemma y Josep de viajar con la expedición del Villarreal a Pamplona.

Galería: La experiencia de Gemma y Josep de viajar con la expedición del Villarreal a Pamplona.

Ver galería

Galería: La experiencia de Gemma y Josep de viajar con la expedición del Villarreal a Pamplona / Mediterráneo

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Vila-real

«Fue una experiencia muy bonita, poder viajar con la expedición de un equipo de élite, estar con los futbolistas, técnicos y directivos, en el autobús, en el avión y en el hotel, y encima disfrutar luego del partido en el estadio. Fue una pasada». Así de felices y satisfechos se mostraban Gemma Garcia Escrig y Josep Forner Escrig, primos hermanos de Vila-real, aficionados del Villarreal CF y suscriptores de Mediterráneo, los agraciados en el sorteo para acompañar al Submarino en un desplazamiento, en este caso de LaLiga, en la 22ª jornada en Primera División, duelo en el que el Submarino empató 2-2 ante el Atlético Osasuna.

Galería: La experiencia de Gemma y Josep de viajar con la expedición del Villarreal a Pamplona

La experiencia de Gemma y Josep de viajar con la expedición del Villarreal a Pamplona. / Mediterráneo

Dichos afortunados seguidores disfrutaron «de salir junto al equipo en el aeropuerto, poder estar con ellos también en el hotel y ver al equipo a domicilio, aunque nos hubiera gustado una victoria».

«La verdad es que el trato del club y la organización del periódico en lo relacionado al viaje y la estancia es digna de alabar y estamos muy agradecidos», añaden.

Galería: La experiencia de Gemma y Josep de viajar con la expedición del Villarreal a Pamplona

La experiencia de Gemma y Josep de viajar con la expedición del Villarreal a Pamplona. / Mediterráneo

Entradas VIP para suscriptores ante el Espanyol

Al igual que Gemma y Josep, dos nuevos suscriptores pueden disfrutar de las promociones de Mediterráneo, en este caso para el duelo de este lunes 9 de febrero ante el RCD Espanyol en el Estadio de la Cerámica, correspondiente a la 23ª jornada y que arrancará a las 21.00 horas.

Mediterráneo ha puesto ya en marcha un sorteo de una entrada doble VIP para nuestros suscriptores puedan disfrutar en directo del partido y vivir desde dentro una jornada clave de LaLiga.

Noticias relacionadas y más

Galería: La experiencia de Gemma y Josep de viajar con la expedición del Villarreal a Pamplona

La experiencia de Gemma y Josep de viajar con la expedición del Villarreal a Pamplona. / Mediterráneo

Esta promoción está dirigida a los suscriptores de Mediterráneo, que a través de MED+ disfrutan durante toda la temporada de ventajas exclusivas: acceso a contenidos premium, promociones especiales y sorteos para asistir a los partidos más destacados del Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica. Si eres suscriptor estás de suerte, si todavía no lo eres, suscríbete y participa antes del domingo 8 de febrero a las 23.59 horas. El ganador se anunciará durante la mañana del lunes 9 de enero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un muerto y dos heridos graves tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló
  2. La lluvia no da respiro a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
  3. Piqué disfruta con Clara Chía de la gastronomía y el ocio de Castellón
  4. 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
  5. Los vendedores del Mercado Central de Castelló inician su traslado a su ubicación provisional
  6. Dos personas heridas en un accidente en la ronda Sur de Castelló
  7. Un pueblo de Castellón cierra un cementerio con 146 años de historia
  8. Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: 'Padre coraje y con un corazón enorme

Vídeo: El 'món de la festa' ya tiene la pulsera oficial de las fiestas de la Magdalena 2026

Galería de imágenes: Clara Sanz y Ana Colón reciben sus pulseras como reinas de la Magdalena 2026

Galería de imágenes: Clara Sanz y Ana Colón reciben sus pulseras como reinas de la Magdalena 2026

Un incendio en la estación de Torreblanca interrumpe la circulación de trenes en Castellón

Un incendio en la estación de Torreblanca interrumpe la circulación de trenes en Castellón

Galería: La experiencia de Gemma y Josep de viajar con la expedición del Villarreal a Pamplona

Galería: La experiencia de Gemma y Josep de viajar con la expedición del Villarreal a Pamplona

Un dato impresionante: ¡Desde la llegada de Pablo Hernández, el Castellón es líder... con siete puntos de ventaja!

Un dato impresionante: ¡Desde la llegada de Pablo Hernández, el Castellón es líder... con siete puntos de ventaja!

El Gobierno subirá la retribución de los abogados de oficio, sobre todo si logran acuerdos

El Gobierno subirá la retribución de los abogados de oficio, sobre todo si logran acuerdos

Mercado de invierno: Sebas Salazar aterriza cedido en el Villarreal B procedente del filial del Getafe

Mercado de invierno: Sebas Salazar aterriza cedido en el Villarreal B procedente del filial del Getafe

¡A Pamplona hemos de ir! La experiencia de Gemma y Josep de acompañar a la expedición del Villarreal

¡A Pamplona hemos de ir! La experiencia de Gemma y Josep de acompañar a la expedición del Villarreal
Tracking Pixel Contents