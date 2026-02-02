¡A Pamplona hemos de ir! La experiencia de Gemma y Josep de acompañar a la expedición del Villarreal

«Fue una experiencia muy bonita, poder viajar con la expedición de un equipo de élite, estar con los futbolistas, técnicos y directivos, en el autobús, en el avión y en el hotel, y encima disfrutar luego del partido en el estadio. Fue una pasada». Así de felices y satisfechos se mostraban Gemma Garcia Escrig y Josep Forner Escrig, primos hermanos de Vila-real, aficionados del Villarreal CF y suscriptores de Mediterráneo, los agraciados en el sorteo para acompañar al Submarino en un desplazamiento, en este caso de LaLiga, en la 22ª jornada en Primera División, duelo en el que el Submarino empató 2-2 ante el Atlético Osasuna.

La experiencia de Gemma y Josep de viajar con la expedición del Villarreal a Pamplona. / Mediterráneo

Dichos afortunados seguidores disfrutaron «de salir junto al equipo en el aeropuerto, poder estar con ellos también en el hotel y ver al equipo a domicilio, aunque nos hubiera gustado una victoria».

«La verdad es que el trato del club y la organización del periódico en lo relacionado al viaje y la estancia es digna de alabar y estamos muy agradecidos», añaden.

Entradas VIP para suscriptores ante el Espanyol

Al igual que Gemma y Josep, dos nuevos suscriptores pueden disfrutar de las promociones de Mediterráneo, en este caso para el duelo de este lunes 9 de febrero ante el RCD Espanyol en el Estadio de la Cerámica, correspondiente a la 23ª jornada y que arrancará a las 21.00 horas.

Mediterráneo ha puesto ya en marcha un sorteo de una entrada doble VIP para nuestros suscriptores puedan disfrutar en directo del partido y vivir desde dentro una jornada clave de LaLiga.

Esta promoción está dirigida a los suscriptores de Mediterráneo, que a través de MED+ disfrutan durante toda la temporada de ventajas exclusivas: acceso a contenidos premium, promociones especiales y sorteos para asistir a los partidos más destacados del Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica. Si eres suscriptor estás de suerte, si todavía no lo eres, suscríbete y participa antes del domingo 8 de febrero a las 23.59 horas. El ganador se anunciará durante la mañana del lunes 9 de enero.