Thiago Fernández, Akhomach, Solomon y Altimira brillan lejos del Villarreal

Cuatro han sido los futbolistas que han abandonado el Villarreal CF en este mercado invernal. Todos ellos lo hicieron en busca de minutos ante la falta de oportunidades y, de momento, parece que han encontrado destinos idóneos para recuperar confianza y protagonismo.

Uno de los casos más llamativos es el de Thiago Fernández, que llegó procedente de Vélez en este mismo mercado y salió cedido al Real Oviedo tras un largo periodo de inactividad. El pasado sábado volvió a pisar un terreno de juego 425 días después en el Carlos Tartiere y, en apenas 27 minutos, fue decisivo: firmó una asistencia a Ilyas Chaira que supuso el único gol del partido y la victoria del conjunto carbayón.

También dejó buenas sensaciones Manor Solomon, que fue titular y anotó el único tanto de la Fiorentina en la derrota ante el Nápoles. El israelí está contando con protagonismo en las últimas semanas y continúa sumando minutos y confianza en el conjunto italiano.

Manor Salomon celebrando el 2-1 ante el Nápoles / Alessandro Garofalo/LaPresse

Por su parte, Ilias Akhomach, cedido al Rayo Vallecano tras regresar de la Copa África, ha caído de pie en el equipo madrileño. En la pasada jornada disputó la segunda mitad y este fin de semana fue titular ante el Real Madrid, siendo sustituido en el minuto 84 tras quedarse su equipo en inferioridad numérica.

El último de los ex amarillos es Adrià Altimira, que también ha encontrado continuidad en el Deportivo de la Coruña. El lateral catalán ha participado en los seis encuentros en los que ha estado disponible y se ha asentado como el lateral derecho titular del conjunto gallego.