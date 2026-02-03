La previa: El juvenil del Villarreal busca los cuartos de final de la UEFA Youth League ante el Bayer Leverkusen
La enrachada escuadra ‘grogueta’ recibe este miércoles en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva Llaneza a un rival irregular (16.00 horas)
La segunda entrega de los dieciseisavos de final de la UEFA Youth League se disputa este miércoles y en esta eliminatoria buscará el Villarreal juvenil, que dirige Pepe Reina, el pase a los cuartos de final frente al Bayer Leverkusen en el Mini Estadi (16.00 horas), a eliminatoria a partido único, y con arbitraje del colegiado galés Thomas Gary Owen.
Paseo triunfal para los locales en esta competición en su fase regular. Perdieron el primer partido en casa contra el Tottenham (5-3) y después cinco triunfos seguidos. Juventus (1-0), Manchester City (2-1), Pafos (0-2), Borussia Dortmund (1-2) y Copenhague (2-0). Salvo el primer partido, el resto lo ganaron todo y se le abrió a posibilidad de disputar los dieciséis de final.
Rival de renombre
Enfrente estará el Bayer Levenkusen que ha estado menos regular en esta competición donde en la fase de grupos ganó tres partidos, perdió dos y empató uno. Las dos derrotas fueron contundentes lejos de su campo: ante el Benfica (5-0) y el Manchester City (6-0).
A nivel de goleadores, en el Villarreal destaca Joselillo Gaitán, con dos goles, mientras que en la escuadra alemana también suman dos Montrell Culbreath y Emmanuel Owen.
El Villarreal estará reforzado por Dani Budesca, Hugo Lóez y Joselillo Gaitán (Villarreal B), así como Álex Fita (segundo filial). Y es posible once no diferirá mucho del formado por Pau Polo; Dani Budesca, Álex Palomares, Diallo, Max Petterson; Unai Rodríguez, Álvaro Alcaide, Mauro Roca; Hugo López, Julio Arjona e Iker Adelantado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: 'Padre coraje y con un corazón enorme
- Un muerto y dos heridos graves tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
- Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
- ¿Qué comen y beben Gerard Piqué y Clara Chía? Esto es lo que pidieron en los dos restaurantes de Castellón
- Los vendedores del Mercado Central de Castelló inician su traslado a su ubicación provisional
- Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal