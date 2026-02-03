La previa: El juvenil del Villarreal busca los cuartos de final de la UEFA Youth League ante el Bayer Leverkusen

La segunda entrega de los dieciseisavos de final de la UEFA Youth League se disputa este miércoles y en esta eliminatoria buscará el Villarreal juvenil, que dirige Pepe Reina, el pase a los cuartos de final frente al Bayer Leverkusen en el Mini Estadi (16.00 horas), a eliminatoria a partido único, y con arbitraje del colegiado galés Thomas Gary Owen.

Paseo triunfal para los locales en esta competición en su fase regular. Perdieron el primer partido en casa contra el Tottenham (5-3) y después cinco triunfos seguidos. Juventus (1-0), Manchester City (2-1), Pafos (0-2), Borussia Dortmund (1-2) y Copenhague (2-0). Salvo el primer partido, el resto lo ganaron todo y se le abrió a posibilidad de disputar los dieciséis de final.

Álvaro Alcaide, uno de los puntales del juvenil A en el centro del campo. / Juan Francisco Roca

Rival de renombre

Enfrente estará el Bayer Levenkusen que ha estado menos regular en esta competición donde en la fase de grupos ganó tres partidos, perdió dos y empató uno. Las dos derrotas fueron contundentes lejos de su campo: ante el Benfica (5-0) y el Manchester City (6-0).

A nivel de goleadores, en el Villarreal destaca Joselillo Gaitán, con dos goles, mientras que en la escuadra alemana también suman dos Montrell Culbreath y Emmanuel Owen.

El Villarreal estará reforzado por Dani Budesca, Hugo Lóez y Joselillo Gaitán (Villarreal B), así como Álex Fita (segundo filial). Y es posible once no diferirá mucho del formado por Pau Polo; Dani Budesca, Álex Palomares, Diallo, Max Petterson; Unai Rodríguez, Álvaro Alcaide, Mauro Roca; Hugo López, Julio Arjona e Iker Adelantado.