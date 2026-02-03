El resumen del mercado de invierno del Villarreal: tres llegadas y cuatro salidas

El Villarreal CF cerró la ventana de enero de fichajes con más movimiento del esperado. Tras un mercado de verano espectacular, con numerosos traspasos tanto en forma de ventas como en compras, un gasto de 102 millones de euros e ingresos de 108 kilos, el cierre de anoche no tuvo más novedades de las ya consabidas, es decir, tres entradas y cuatro salidas en el conjunto que dirige Marcelino García Toral.

La dirección deportiva amarilla, encabezada por el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, y en consonancia con el director de fútbol, Miguel Ángel Tena, y el máximo responsable de la secretaría técnica, Fernando Seguí, no tenía previsto hacer apenas movimientos, pero el devenir de varias situaciones deportivas y extra deportivas han dado un giro a ello.

Alex Freeman posa con la camiseta del Villarreal CF. / VILLARREAL CF

Las llegadas

Quien sí tenía atado desde el pasado mes de agosto era el extremo argentino Thiago Fernández para que llegara el 1 de enero procedente de Vélez Sarsfield, como así fue. Una apuesta de presente y de mucho futuro que aterrizó en Miralcamp con la carta de libertad y tras 13 meses de inactividad fruto de una grave lesión de rodilla y, además, por ser apartado de su antiguo club por no renovar.

Tras ello, la entidad amarilla aprovechó la situación de poca actividad y a lesión de Alfon González, extremo manchego del Sevilla, que no entraba en los planes del conjunto andaluz, para adquirir a préstamo al albaceteño haciéndose cargo de su ficha y con una opción de compra no obligatoria de 7 millones de euros.

Thiago Fernández (d), jugador del Villarreal cedido al Real Oviedo, con el que debutó ante el Girona. / Agencias

Y el último en aterrizar en Vila-real ha significado adelantar una operación prevista para el próximo verano. La grave lesión de Juan Foyth, que se pierde el resto de temporada por una rotura en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, obligó al Submarino a hacer una inversión de 3,2 millones de euros (más otros dos en variables) por Alex Freeman, lateral derecho internacional por Estados Unidos procedente del Orlando City de la MLS.

Las salidas

Tras llegadas que se unen a cuatro salidas, ya que una vez eliminado el equipo de Champions League y de Copa del Rey, en la plantilla había excedente de futbolistas. Así, el extremo israelí Manor Solomon pidió al Tottenham anular su cesión al Villarreal para marcharse a la Fiorentina, mientras que el lateral derecho Adrià Altimira, que no entraba en los planes de Marcelino, se fue con la carta de libertad al Deportivo.

Alfon González, nuevo jugador del Villarreal CF que llega como cedido procedente del Sevilla. / Villarreal CF

Las otras dos salidas han sido dos cesiones de dos extremos. El primero fue Ilias Akhomach, que tras la Copa de África con Marruecos, renovó su contrato hasta junio del 2028 y pidió salir cedido por falta de minutos, yéndose a préstamo al Rayo Vallecano. Lo mismo ha sucedido con el recién llegado Thiago Fernández, nunca considerado por Marcelino y del que manifestó que le consideraba «un fichaje del club», que ha sido cedido al Real Oviedo.

Ilias Akhomach (i), en la acción ante Vinícius (d) y cedido por el Villarreal, fue titular con el Rayo Vallecano ante el Real Madrid. / Agencias

El cuarto que más ha gastado de LaLiga

Y lo curioso es que el Villarreal termina el mercado de invierno siendo el 4º de equipo de Primera División que más ha gastado en enero, los 3,2 millones de Freeman. Solo superado por el Atlético de Madrid, que ha invertido 35 millones por Lookman y 3 por Obed Vargas, el Atlético Osasuna, que se ha gastado 5,5 millones, y el Valencia, con un desembolso de 5 millones.