Al Villarreal se le da bien el Espanyol en La Cerámica: Solo tres derrotas.. y la suspensión incomprensible del curso pasado

El Villarreal recibe este lunes en la vigésimo tercera jornada de Liga al Espanyol en La Cerámica, donde solo ha perdido en tres ocasiones contra el equipo perico en la máxima categoría, aunque dos de ellas se han producido en los últimos diez años.

Las únicas tres derrotas del equipo amarillo, que lleva tres triunfos seguidos como local ante el conjunto catalán, se produjeron en las temporadas 2003-04, 2014-15 y 2019-20. En 2004, el Villarreal perdió por un gol de Claudiu Raducanu en el minuto 89, mientras que en 2015 perdió 0-3 con los goles de Felipe Caicedo (2) y Víctor Sánchez. En 2020 marcaron David López y Raúl de Tomás y Santi Cazorla hizo el 1-2.

La última visita del equipo perico a La Cerámica fue en la jornada 26 de la pasada Liga, el 27 de abril de 2025, a la que el Villarreal de Marcelino llegaba quinto con 44 puntos, mientras que el Espanyol de Manolo González era décimo quinto con 27.

Yeremy Pino, autor del gol de la victoria del Villarreal, el pasado año. / Manuel Bruque

El año pasado, tras la suspensión por lluvia

El Villarreal se impuso al Espanyol con un gol de Yeremy Pino en el minuto 52 que permitió recuperar a los locales la quinta plaza, en un partido en el que se anularon dos goles al equipo local y se anuló un penalti, también a favor del Villarreal, que no llegó a ejecutarse tras rectificación del VAR. Un partido que estuvo aplazado por las alertas meteorológicas... cuando los aficionados estaban dentro del estadio y los jugadores preparados para saltar al terreno de juego. Una decisión incomprensible que enfadó mucho al Villarreal.

Por parte del Villarreal jugaron Luiz Júnior; Kiko Femenía, Foyth, Costa, Cardona (Denis Suárez); Yeremy Pino (Pedraza), Parejo (Gueye), Comesaña, Pépé, Ayoze (Buchanan) y Barry. Por parte del Espanyol jugaron Joan García; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero (Hinojo); Král (Jofre Carreras), Urko (Pol Lozano), Edu Expósito (Véliz), Roca (Aguado), Puado y Roberto.

El balance de los veintitrés partidos disputados entre ambos equipos en LaLiga en el estadio castellonense es de doce victorias para el Villarreal, ocho empates y tres victorias para el Espanyol