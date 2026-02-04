El abonado más fiel de LaLiga es el del Villarreal... ¡Descubre por qué!

La fidelidad en cualquier situación de la vida no tiene precio y el fútbol no es una excepción. El Villarreal CF puede presumir en estos momentos que, hasta la 20ª jornada, sus abonados son los más fieles de toda la Primera División.

Un 94% de los socios del Submarino han asistido a los partidos que ha jugado el conjunto groguet en el Estadio de la Cerámica en la presente temporada con datos registrados hasta la citada 20ª jornada. Un reflejo de lo mucho que ha crecido en masa social el club de la Plana Baixa y de que sus incondicionales responden en cada encuentro que de disputa en casa.

Porcentaje de asistencia de abonados en los campos de LaLiga. / VILLARREAL CF

Dicha cifra se sustrae del informe interno que LaLiga ha facilitado a los clubs de la máxima categoría del fútbol español, al cual ha tenido acceso Mediterráneo, en el que tan solo no se han contabilizado datos del FC Barcelona (al estar el Camp Nou en obras) y del Real Madrid (club que tiene rotas las relaciones con LaLiga).

Aficionados del Villarreal en la previa ante el Liverpool. / ANDREU ESTEBAN

Muy por encima de la media

El club que preside Fernando Roig lidera la clasificación en cuanto al porcentaje de asistencia real, más cesiones, de abonados en los estadios de Primera División. El 94% de los amarillos contrasta con la media de presencia en los campos de la máxima categoría, que es de un 83%, e incluso con los 41 clubs que conforman LaLiga, incluyendo la Segunda División (no contabiliza la Real Sociedad B), ya que la media de toda LaLiga es del 78%, puesto que la media en la categoría de plata es de 73% (jornada 22ª).

Una fiel muestra de sentimiento de pertenencia, ya que el 94% de los abonados o acuden a los partidos o dejan sus carnets a familiares y/o amigos, y no liberan el abono para su venta.

La clasificación

Otros dos club s se aproximan al Villarreal en cuanto a la fidelidad de sus abonados, como son el Valencia y el Athletic Club, segundo y tercero respectivamente con porcentajes de asistencia del 92%, los che, y 91%, los vascos.

También presentan buenos porcentajes el Atlético Osasuna, 4º con el 88%, el Rayo Vallecano, 5º con 87%, Levante y Girona, ambos con 86% o Elche y Celta, con 85%.

Por contra, los abonados que acuden menos y no ceden sus carnets son los del Real Mallorca, último de este ránking (18º con un 67%), el Real Betis, que ha notado su traslado al Estadio de la Cartuja (17% con 70%) y el Espanyol, 16º con un 75% de presencia de socios.

La afición del Villarreal sigue en auge y es, en estos momentos, la más fiel de toda LaLiga.