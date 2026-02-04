La atípica madurez de Pau Navarro en el Villarreal: "Una vez que estoy en el campo, se me pasan los nervios"

Pau Navarro (25 de abril de 2005) se ha hecho mayor en el Villarreal CF. Sosegado, el ‘Xiquet de la Vilavella’ ha afrontado con una naturalidad y una madurez atípica para un joven de 20 años su meteórico asentamiento en el primer equipo. Polivalente, fuerte en el duelo y con una notable salida de balón, made in Miralcamp, el canterano suma además un intangible difícil de entrenar: sentimiento groguet. En su segundo año orbitando alrededor del primer equipo, la grave lesión de Foyth le ha abierto todavía más las puertas en esta segunda vuelta, un escenario afronta como una oportunidad para seguir creciendo y consolidándose en la élite.

A cualquier jugador, pasar de tener el número 26 (del filial), al 6, un dorsal con más jerarquía, le hubiera hecho una especial ilusión, pero para Pau es anecdótico: «Como número sí, pero la camiseta es la misma. No cambia nada, pero sí que hace ilusión por tener dorsal del primer equipo. Llevo desde pequeño persiguiendo este sueño», concretamente desde los 11 años, cuando el cazatalentos Miguel Ángel Mesa quedó anonadado al ver a un niño de 11 años de la Vilavella, con gafas, corriendo sin parar y marcando goles en cada disparo.

Respecto a su evolución, una de las claves para Pau es aceptar su rol. El año pasado disputó 19 partidos en Liga y este año ya suma 1.010’ en las tres competiciones. «Cuando vienes de abajo tienes que ir quemando etapas y no precipitarte. Creo que he ido haciendo las cosas como tocaban y llega la recompensa», incidiendo en que no siente la presión de un club de élite. «Una vez que estoy en el campo, ya se me pasan los nervios. Piensas que estás aquí en la Ciudad Deportiva en el Campo 5».

Quemando etapas

"Al final cuando vienes de abajo, tienes que ir quemando etapas. Ir paso a paso. No precipitarte. Creo que he ido haciendo las cosas como tocaban y la recompensa llega de esta forma, Es lo que buscamos los jugadores. Tener continuidad, acumular minutos y jugar a tu mejor nivel. La verdad es que estoy contento por la continuidad que se me está dando. Creo que tanto yo como el equipo, estamos mostrando un buen nivel. Aunque los últimos partidos nos han costado un poco más".

Gran nivel contra Real Madrid y Barcelona

"Enfrentarte a grandes equipos es lo que todos queremos. Es lo más fácil porque todo el mundo quiere jugar esos partidos. Y la motivación es alta. Pero para mi no cambia nada. Yo intento dar el máximo, independientemente del rival. Que el entrenador me dé confianza es algo que me reconforta. Lo agradezco".

Pau Navarro luchando por un esférico con Badé / FRIEDEMANN VOGEL

La lesión de Foyth le abre la puerta de central

"Con la lesión de Juan, hay una opción de jugar de central. También ha llegado Freeman, creo que yo puedo jugar en ambas posiciones y ya lo he hecho. Si ahora me toca participar más como central, estoy preparado para hacerlo. Sea el puesto que sea. Ojalá tenga la oportunidad".

Defender a Vini o Raphinha

"Cuando te paras a pensar un poco o acaba el partido y ves los jugadores a los que te enfrentas, te das cuenta. Pero en mitad del partido, en jugadas, haces tu trabajo. No te fijas de si es un jugador u otro. Todos son buenos, pero sí. El día del Madrid te enfrentas contra grandes jugadores. Lo ves y te impresiona. Pero al final son personas, como todos".

Confianza de Marcelino y el club

"Me dicen que confían en mí y me lo han demostrado. Para la gente de la Cantera esto es algo muy positivo. El club apuesta por gente como yo que viene de abajo. A mí siempre me han dicho que confiaban en mí. Que estaba en el camino correcto y que no me precipitara. Siguiendo los pasos que me han marcado, he llegado a donde estoy ahora. Me han transmitido confianza y me lo han demostrado. Estoy muy feliz".

Mbappé celebra un gol, con Pau Navarro detrás. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Semanas largas sin competir

"Obviamente lo mejor para todos sería jugar cada tres días. Sería síntoma de que estamos en tres competiciones. Pero cuando juegas una vez a la semana el tiempo para analizar partidos y a los rivales es mucho mayor. Se preparan mejor los partidos. Nos vendrá bien ese tiempo, aunque nos gustaría competir cada tres días. No puede ser y debemos aprovechar la situación para afrontar mejor los partidos de liga".

Sobre el Espanyol

Veo un partido muy complicado. Como todos los que vienen ya ahora. La segunda vuelta siempre es muy complicado. Todos se juegan algo y necesitan conseguir resultados. Es más difícil ganar ahora que al principio. Y más contra el Espanyol. No están en una buena dinámica, pero es un equipo que está arriba por méritos propios. Está haciendo una temporada extraordinaria. Será difícil porque es un gran equipo, pero debemos hacer nuestro partido e ir a ganar.

Maciá, un nuevo canterano

"Es un jugador increíble. Si está aquí con la edad que tiene es porque ha demostrado lo que vale. Si no, no estaría aquí. Tiene que tener paciencia y esperar su momento. Si sigue trabajando, su momento le llegará. Todos los jóvenes tienen que dar su paso. Es un gran jugador y tendrá opciones".

Compartió vestuario con Carlos Romero

"Carlos es un gran jugador. Coincidí con él un año y se veía que las cualidades que tiene podían jugar como de lateral como de extremo. Tiene recorrido y calidad y lo está demostrando en Primera División. Es un gran profesional y un gran compañero. Me alegro mucho por él. Porque esté disfrutando y se ha hecho un hueco en la élite. Es un gran jugador y ojalá tengamos la suerte de disfrutarlo por aquí".