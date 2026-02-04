Fiesta en el Mini y pase a octavos de la Youth League: el Villarreal se 'venga' del Bayer Leverkusen (3-2)

Y el Mini fue una fiesta. En un partido de muchas alternancias en el juego y en el marcador, el Villareal juvenil de Pepe Reina certificó, tras remontada, su pase a los octavos de final de la UEFA Youth League, tras vengarse del Bayer Leverkusen (3-2) y encadenar la sexta victoria consecutiva en esta competición donde los vila-realenses se desenvuelven como peces por el agua.

El duelo entre vila-realenses y alemanes no defraudó. A las primeras de cambio el equipo de la Plana cobró ventaja en el marcador gracias al gol de Iker Adelantado (min. 8), tras un gran trallazo desde fuera del área al que nada pudo hacer el meta alemán Rapsch. El arranque frenético no acabó ahí. El goleador visitante Owen, a pase de Mensah, firmó la igualada tres minutos más tarde.

Con el Leverkusen abierto e hilvanando buenas ocasiones de ataque, Massek le dio la vuelta al marcador superado el cuarto de hora, tras un pase en profundidad de Culbreath. El encuentro se le puso cuesta arriba muy pronto a los muchachos de Pepe Reina. Con el 1-2 se llegó al descanso.

Los jugadores del Villarreal celebran el gol de Iker Adelantado que supuso el 1-0. / ERIK PRADAS

Segunda parte

Empezó a mover el banquillo el técnico del Villarreal en busca de equilibrar lo antes posible el marcador. Entraron Moussa Traoré y Welle Babacar. Con el conjunto vila-realense crecido, mejorado y en plan dominador, en un abrir y cerrar de ojos se pasó del 1-2 al 32. Primero con el golazo de falta del mediapunta murciano Hugo López (min. 71) y con un servicio de Joselillo Gaitán a Dani Budesca, éste hizo el 3-2 ante el delirio en la grada, en el banquillo y en el terreno de juego.

Luego quedaron más de 15 minutos para controlar la situación, y ahí salió ganando el Villarreal, que conservó la ventaja y se clasificó para los cuartos de final de la UEFA Youth League. Los jugadores lo celebraron por todo lo alto junto a los aficionados amarillos.

Ficha técnica:

3- Villarreal: Pau Polo; Budesca, Álex Palomares, Diallo, Max Petterson; Mauro Roca (Gaitán, min. 35), Unai Rodríguez (Moussa Traoré, min. 64), Álvaro Alcaide (Portela, min. 82); Julio Arjona (Babacar, min. 64), Hugo López (Albiol, min. 82) y Adelantado.

2- Bayer Leverkusen: Rapsch; Domnic, Pohl, Hawihort, Turay; Berghoff, Tape (Traoré, min. 78); Culbreath, Mensah, Owen; y Massek (Eichie, min. 60).

Goles: 1-0. Min. 8: Adelantado. 1-1. Min. 10: Owen. 1-2. Min. 17: Massek. 2-2. Min. 71: Hugo López. 3-2. Min. 73: Budesca.

Árbitro: Tom Owen (Gales). Amonestó a lo locales Diallo y Mauro Roca; y al visitante Berghoff.

Campo. Mini Estadi.

Entrada: 800 espectadores.