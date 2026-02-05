La situación de la enfermería en el Villarreal: Ayoze, Thomas y Kambwala entrenan y Alfon sigue al margen

El Villarreal, en una semana limpia, continúa preparando el partido del próximo lunes en La Cerámica contra el RCD Espanyol. Marcelino ha vuelto a contar en los últimos entrenamientos con Ayoze Pérez, Thomas Partey y Willy Kambwala. El delantero tinerfeño, que este año no ha encontrado la regularidad, sufrió un problema muscular y no parece que pueda ser de la partida contra los periquitos.

Alfon González, nuevo jugador del Villarreal CF que llega como cedido procedente del Sevilla. / Villarreal CF

Respecto al mediocentro ghanés, sufrió unas molestias en el pubis en Leverkusen y fue sustituido en el descanso. El ex del Arsenal no está firmando una destacada temporada y el técnico asturiano le mandó un dardo públicamente después del último partido de Champions, asegurando que con «ese ritmo no se podía competir». En una situación bien distinta se encuentra Willy Kambwala, que continúa trabajando para intentar volver cuanto antes. Todavía no ha debutado tras la rotura que sufrió en el isquiotibial en pretemporada.

Noticias relacionadas

Vídeo | Kambwala analiza cómo se siente después de la grave lesión / ERIK PRADAS

Alfon deberá esperar para debutar

Si la semana pasada estaba en el gimnasio con una pelota viendo a sus compañeros, deseando entrenar con ellos, esta también se está ausentando. El estreno de Alfon González con el Villarreal tendrá que esperar, por lo menos, varias semanas debido a una lesión muscular. Además, Logan Costa continúa entrenando en solitario, mientras que Foyth está iniciando su largo proceso de recuperación.