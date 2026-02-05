Villarreal CF: Un año más con Roberto Bautista

La trayectoria de Roberto Bautista continuará un año más ligada al Villarreal CF. La relación entre ambos se remonta, prácticamente, a toda una vida. Como es sabido, antes de priorizar la raqueta, Bautista destacó como delantero en la Cantera Grogueta.

Ahora, el tenista ha renovado un año más su vinculación con Endavant Esports, el programa de mecenazgo deportivo que se encuadra dentro del proyecto Endavant y que integra 29 clubes, 22 deportistas y 8 competiciones de la provincia de Castellón. Este programa cuenta con un presupuesto de 300.000 euros y un alcance de 14.077 deportistas provinciales de todas las edades y categorías, que se benefician de este proyecto.

Roberto Bautista, un groguet de cuna

Roberto Bautista Agut (Benlloch, Castellón, 14 de abril de 1988) lleva vinculado al Villarreal CF toda su vida. En su infancia se formó en las categorías inferiores de la Cantera Grogueta hasta la edad de infantiles. Tras cambiar el balón por la raqueta ha llevado siempre con orgullo el sentimiento groguet. Fue en 2020 cuando este vínculo entre el tenista y el club se estrechó aún más, empezando a formar parte del programa Endavant Esports, siendo así uno de sus grandes abanderados.

Roberto Bautista, en la cantera del Villarreal CF. / Archivo Mediterráneo

Entre los hitos deportivos más destacados del tenista castellonense se encuentra el noveno puesto del ranking ATP en 2019, siendo la mejor clasificación de su carrera. Y, ese mismo año, alcanzó las semifinales del Grand Slam de Wimbledon y se proclamó campeón de la Copa Davis con la Selección Nacional. En diciembre de 2019, le otorgaron la insignia de oro del Villarreal CF y el Premio Endavant al Mérito Deportivo.