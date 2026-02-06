Los cedidos al Espanyol no jugarán contra el Villarreal

El Villarreal CF avanza en la semana preparando la cita del lunes en el Estadio de la Cerámica. A las 21.00 horas, el equipo de Marcelino García Toral recibirá al RCD Espanyol con el objetivo de recuperar la senda de la victoria. Enfrente, le aguarda una de las revelaciones del campeonato, que deberá adaptar sus planes a las ausencias forzosas de dos jugadores: Carlos Romero y Ramon Terrats.

Los dos jugadores, a préstamo en el club catalán, cuentan con cláusulas que impiden que jueguen contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Especialmente importante es la baja de Carlos Romero, que es una de las piezas clave en el engranaje del equipo de Manolo González.

De hecho, Carlos Romero es uno de los futbolistas con más minutos acumulados (1.860 repartidos en 21 encuentros) de toda la plantilla. Esta temporada, el lateral izquierdo de 24 años también se está destapando en la faceta goleadora. Con cuatro tantos, es uno de los defensas más realizadores del campeonato y uno de los responsables de la buena clasificación del Espanyol, que llegará a Vila-real lejos de su mejor momento de forma, pero aún situado en puestos europeos.

Menos protagonismo está teniendo, por el momento, Ramon Terrats. El centrocampista catalán ha marcado un gol en lo que va de curso (en Mestalla al Valencia), pero su rendimiento ha sido algo irregular. El futbolista de 25 años ha sido apenas cinco veces titular en Liga y en el recién cerrado mercado invernal anduvo cerca, según expresó el presidente del Getafe, de cambiar de aires. Precisamente en el Getafe destacó en el segundo tramo de la pasada temporada.

Ramón Terrats, jugador del Villarreal cedido en el Espanyol. / CLEMENS BILAN

Ambos serán las principales bajas del Espanyol en el partido del lunes, además del delantero Javi Puado, lesionado de larga duración.

Hoy, doble presentación

Quien sí podrá estar en La Cerámica es el último de los fichajes del Villarreal en el mercado de invierno. El lateral Álex Freeman, de 20 años, llegó al Submarino procedente del Orlando City para reforzar la línea defensiva tras la lesión del argentino Juan Foyth y es una de las apuestas a futuro del club, al haber firmado un largo contrato hasta junio de 2032. Hoy será presentado junto al extremo Alfon en la sala de prensa de La Cerámica. En el caso de Alfon, será baja el lunes al seguir recuperándose de una dolencia muscular.