Alfon González y Alex Freeman pisan fuerte: las mejores frases de los refuerzos de invierno del Villarreal

Con una gran expectación en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica, el Villarreal CF ha realizado este viernes la presentación oficial de sus dos refuerzos en este mercado de invierno: Alfon González y Alex Freeman. Con permiso de Thiago Fernández, también fichado pero cedido al Oviedo para tener más minutos. Junto a Fernando Roig Negueroles, ambos respondieron a las preguntas y están deseando aportar al equipo en esta segunda vuelta.

Freeman y Alfon. / MANOLO NEBOT

En primer lugar, el consejero delegado Fernando Roig Negueroles presentó al extremo Alfon: "Estamos aquí para presentar a las dos incorporaciones de este mercado. Alfon viene del Sevilla, ha tenido alguna lesión, y aun sigue, pero nos va a dar muchos en los últimos partidos, el año pasado hizo un temporadón con el Celta y estamos seguros que va a ser una aportación. Como está agusto a ver si luego podemos prolongarlo durante mucho más tiempo", expuso antes de valorar a Freeman: "Alex viene para mucho tiempo, estábamos interesados desde hace tiempo, con la lesión de foyth se ha acelerado. Ha sido elegido mejor jugador joven de la MLS. Está jugando con la absoluta con su país, en tes o cuatro meses va a jugar el Mundial, estamos contentísimos con su aportación y creemos que va a ser un jugador muy importante a corto y medio plazo".

Alfon, durante la presentación oficial. / MANOLO NEBOT

La declaraciones de Alfon

Alfon, que está recuperándose de una lesión muscular, no volverá hasta dentro de dos o tres semanas: "Buenas tardes, quería agradecer a Fernando y los dirigentes del club, estoy super agradecido, muy feliz, con una ilusión tremenda, con ganas de recuperarme y estar en el terreno de juego ayudando a mis compañeros. Estoy muy ilusionado, si estoy por aquí es porque me gustó la opción, lo importante es recuperarme, pensar en lo más lejos no es lo prioritario", comentó sobre la opción de seguir la próxima temporada.

El interés del club, sus características y Marcelino

"Pusieron todo de su parte para que estuviera aquí y eso me hizo tomar una decisión muy rápida, intentando ayudar desde ya. Vengo a ayudar al equipo, Alberto es un gran jugador, el tiene sus caractetísticas, yo las mías, eso nos va a ayudar. Sí, mis virtudes son de ir hacia portería, soy rápido y puedo ayudar mucho al equipo. Creo que la forma de jugar de Marcelino me viene muy bien, jugando cerca del área y con muchas llegadas. En el Sevilla no he tenido esa continuidad por las lesiones".

Le costó mucho llegar a Primera

"Es un gran club, me ha costado mucho llegar a Primera, cada uno tiene su carrera, tuve que salir a muchos sitios, pero al final el Villarreal es un grandísimo club, en el juvenil me enfrenté con el Albacete y ya notas que es un club de otro nivel"

Menos extremos de su perfil

"El fútbol actualmente es más físico, si que hay jugadores que todavía regatean, desbordan, ojalá aquí pueda hacerlo mucho".

Freeman, en La Cerámica. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Freeman, muy ilusionado

Tras Alfon, fue el turno de Freeman, que se mostró muy maduro en sus primeras declaraciones: "Ya he demostrado mi nivel en la MLS, quería demostrar que puedo ser un buen jugador en LaLiga, confío en mis habilidades y por eso vengo a jugar aquí a un club fantástico como el Villarreal".

Diferencias con la MLS y contrato largo

"Creo que si he visto diferencia, aqui se juega más rapido, tengo que tomar decisiones más rapido voy a enfrentarme a extremos muy buenos, también tengo que llegar al ataque. Tengo que acostrumbarme a este estilo de juego para ayudar al equipo. El salto es igual más fácil para alguen en ataque. Como jugador sabes que tienes que adaptarte y voy a dar el 100 por cien, he firmado un contrato largo. Marcelino y mis compañeros ya me han demostrado lo que puedo hacer".

Su capacidad para marcar gol y aspectos a mejorar

"Me gusta marcar los goles y con la posibilidad de marcar, también puedo dar asistencias. Quiero ser más preciso con los centros y mejorar cuando a tiro a puerta, también en defensa puedo mejorar y ganar muchos duelos en defensa. Marcelino me habla mucho de esto y en ello voy a trabajar el máximo".