El estado de Gerard Moreno, el rival en la Youth League y el cambio de horario contra el Getafe: los temas del día en el Villarreal CF

El Villarreal CF ha vuelto a entrenar este viernes en la Ciudad Deportiva de Miralcamp en una semana larga, todavía a dos días del duelo ante el Espanyol en La Cerámica (21.00 horas).

La principal noticia de la sesión, durante los 15 minutos a los que tuvo acceso la prensa, fue ver a Gerard Moreno ejercitarse en solitario, realizando carrera continua a ritmo suave, una imagen que encendió todas las alarmas.

En esa fase inicial, el ‘7’ amarillo no trabajó con el resto de sus compañeros, que comenzaron la sesión soltando piernas con un relajado fútbol-tenis. Desde el club no se pronunciaron, aunque, teniendo en cuenta el historial del delantero catalán, todo apunta a que podría arrastrar alguna molestia muscular y se hayan extremado las precauciones para evitar cualquier posible recaída.

De este modo, Gerard Moreno se convierte en duda para el encuentro ante el Espanyol y habrá que esperar a los próximos entrenamientos y, sobre todo, a la rueda de prensa de Marcelino García Toral para conocer si estará o no disponible el lunes.

Gerard Moreno anotó los dos goles del Villarreal en el campo del Osasuna. / EFE

Esta temporada, el goleador por partida doble en Pamplona ya ha sufrido dos lesiones musculares. Con todo, cada vez que ha estado disponible ha vuelto a demostrar su condición de pieza capital en el sistema ofensivo de Marcelino, generando ocasiones, dando fluidez al juego y sumando ya siete goles en LaLiga.

En el debut liguero ante el Oviedo se retiró al descanso con molestias en el muslo y estuvo de baja 65 días, perdiéndose nueve partidos. Reapareció el 18 de octubre y enlazó seis encuentros consecutivos en Liga hasta recaer tras el partido en Anoeta, lo que le impidió cerrar el año natural sobre el césped. Regresó en Elche y llevaba cerca de un mes a excelente nivel.

Thomas, ausente

Aunque se había ejercitado durante la semana, Thomas Partey volvió a ausentarse en la sesión de ayer y se suma a las bajas de Foyth, Costa, Alfon y Kambwala. Tampoco parece que estará disponible Ayoze Pérez, que ha entrenado con una venda durante la semana pero no al ritmo de sus compañeros.

Cambio de horario

El Getafe-Villarreal, que se iba a jugar el domingo 15 de febrero a las 16.15 horas, se adelanta al sábado 14 con el mismo horario. Una modificación por parte de LaLiga debido a las semifinales de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid, que iba a jugar el sábado, jugará el domingo a las 16.15 en Vallecas. Los de Marcelino tendrán un día menos para preparar el duelo en el Coliseum.

Villarreal femenino vs Osasuna

El Villarreal Femenino recibe esta tarde al Osasuna Femenino (16.00 horas) con el reto de volver a ganar y continuar en los puestos de promoción a la Liga F. Un partido en el que podrían debutar Leyre Secares, Danna Pegantez y Simona Meijer, las tres incorporaciones.

David Albelda, ambicioso

David Albelda prevé mañana «un partido muy difícil» en el campo del Nàstic de Tarragona (18.15 horas), ante un rival que se ha reforzado muy bien y que «es muy fuerte en su campo». El filial amarillo quiere ganar para acercarse al play-off.

El juvenil, contra el Legia Varsovia

El Villarreal CF se enfrentará al Legia Varsovia en los octavos de final de la UEFA Youth League. La eliminatoria, a partido único, se disputaré en el Mini, con horario por confrmar el 24 o el 25 de febrero. En caso de pasar, los de Reina se medirán en casa al ganador del PSG-Helsinki.