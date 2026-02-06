La Lazio confirma el adiós de uno de los campeones de la Europa League en el Villarreal: "Tenemos un acuerdo cerrado con Pedraza"

El director deportivo de la Lazio, Angelo Fabiani, ha anunciado este viernes que ha alcanzado un acuerdo definitivo con el futbolista del Villarreal CF Alfonso Pedraza, quien dejará el Submarino el próximo 31 de junio tras siete temporadas en el primer equipo, además de las que jugó en la cantera. «Tenemos un acuerdo cerrado con Pedraza, que incluye un contrato firmado. Vestirá la camiseta de la Lazio en julio», afirmó el dirigente italiano.

Alfonso Pedraza, en el vestuario del Martínez Valero, tras el 1-3 que el cordobés selló. / VILLARREAL CF

El lateral izquierdo, uno de los cuatro jugadores de la plantilla que conquistaron la Europa League en 2021 junto a Gerard Moreno, Dani Parejo y Juan Foyth, se marchará libre tras concluir su vinculación con el Villarreal. Sobre la incorporación del futbolista, Fabiani explicó que «buscamos jugadores contrastados que puedan aportar desde el primer día, combinándolos con jóvenes de proyección y Pedraza encaja perfectamente en ese modelo».

Por último, el directivo añadió que «el acuerdo se cerró con rapidez una vez concluidas las conversaciones con su entorno, lo que permitió firmar el contrato antes del cierre del mercado invernal».

CORNELLÁ-EL PRAT (BARCELONA), 03/01/2026.- El defensa del Barcelona Eric García (d) disputa un balón con Carlos Romero, del Espanyol, durante el partido de la jornada 18 de LaLiga entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona, este sábado en el RCDE Stadium. EFE/Andreu Dalmau / Andreu Dalmau / EFE

Una posición bien cubierta por el Submarino

El Villarreal tiene bien cubiertas sus espaldas con un jugador como Sergi Cardona, que en este tramo del curso ha perdido peso, pero que el año pasado realizó una gran campaña, y especialmente con Carlos Romero, que regresará al Submarino después de sus dos campañas en el Espanyol, donde se ha reafirmado como uno de los mejores laterales de Primera División.