La Lazio confirma el adiós de uno de los campeones de la Europa League en el Villarreal: "Tenemos un acuerdo cerrado con Pedraza"
El futbolista amarillo acaba contrato el 31 de junio e iniciará una nueva aventura en el fútbol italiano, tal y como ha asegurado el director deportivo del conjunto romano Angelo Fabiani
El director deportivo de la Lazio, Angelo Fabiani, ha anunciado este viernes que ha alcanzado un acuerdo definitivo con el futbolista del Villarreal CF Alfonso Pedraza, quien dejará el Submarino el próximo 31 de junio tras siete temporadas en el primer equipo, además de las que jugó en la cantera. «Tenemos un acuerdo cerrado con Pedraza, que incluye un contrato firmado. Vestirá la camiseta de la Lazio en julio», afirmó el dirigente italiano.
El lateral izquierdo, uno de los cuatro jugadores de la plantilla que conquistaron la Europa League en 2021 junto a Gerard Moreno, Dani Parejo y Juan Foyth, se marchará libre tras concluir su vinculación con el Villarreal. Sobre la incorporación del futbolista, Fabiani explicó que «buscamos jugadores contrastados que puedan aportar desde el primer día, combinándolos con jóvenes de proyección y Pedraza encaja perfectamente en ese modelo».
Por último, el directivo añadió que «el acuerdo se cerró con rapidez una vez concluidas las conversaciones con su entorno, lo que permitió firmar el contrato antes del cierre del mercado invernal».
Una posición bien cubierta por el Submarino
El Villarreal tiene bien cubiertas sus espaldas con un jugador como Sergi Cardona, que en este tramo del curso ha perdido peso, pero que el año pasado realizó una gran campaña, y especialmente con Carlos Romero, que regresará al Submarino después de sus dos campañas en el Espanyol, donde se ha reafirmado como uno de los mejores laterales de Primera División.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
- Borrasca Leonardo en Castellón: AEMET pone toda la provincia en alerta y pide máxima precaución
- CSIF denuncia trato intimidatorio a más de 30 alumnos por parte de un profesor del IES Politècnic de Castelló y exige medidas inmediatas
- Una menor de 15 años, al hospital tras un accidente entre un coche y un patinete en Castellón
- El pasado en la Vall del profesor denunciado en el IES Politècnic: 'Nos llama retrasados
- Los patinetes vuelven a la actualidad en Castelló: lo que cuesta el seguro de responsabilidad civil y la documentación que necesitas para contratarlo
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas