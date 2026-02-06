El sorteo de la Copa perjudica al Villarreal: ¿Qué debe ocurrir para que juegue la Supercopa de España en Qatar?

El Villarreal CF, eliminado en Copa del Rey por el Racing de Santander en dieciseisavos de final, tenía un ojo puesto en el sorteo de las semifinales Copa del Rey que se ha celebrado este viernes en las Rozas. El motivo no era otro que conocer las opciones de poder disputar, por primera vez en la historia, la Supercopa de España que se celebrará en 2027 en Qatar, una de las competiciones que se le resisten al Submarino en sus décadas doradas en el fútbol español y europeo.

El enfrentamiento en semifinales entre el Atlético de Madrid y el Barcelona reducen las opciones del Submarino. ¿Por qué? Porque ya no se puede dar una final entre rojiblancos y azulgranas, que metería al cuarto clasificado en Liga en la Supercopa de España, una opción factible dada la situación del cuadro de Marcelino, con una importante ventaja sobre el quinto clasificado.

El nuevo escenario es claro. Si el Atlético de Madrid llega a la final, el Submarino tendría que ser segundo, ya que en caso de ser tercero y los de Simeone cuartos, serían los rojiblancos los que tendrían la plaza, vía la Copa del Rey. De este modo, la única opción realista es que el Barcelona llegue a la final y el Villarreal acabe tercero. En ese caso, irían los dos primeros en Liga (todo apunta a un Barcelona-Real Madrid), el otro finalista de Copa (Real Sociedad o Athletic) y el Villarreal, al ser tercero.