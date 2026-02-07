La crónica | El Villarreal femenino recupera la senda de la victoria frente a Osasuna (2-1)

Como no hay mal que cien años dure, como bien dice el refranero español, el Villarreal femenino se reencontró con la victoria después de dos derrotas seguidas. El equipo de Jordi Ferriols superó a Osasuna en un partido muy exigente y complicado. Deshizo la igualada Aixa Salvador en el minuto 78 tras una extraordinaria jugada de Martuka, a los dos minutos de ingresar al terreno de juego.

Alexia Jr recibe la felicitación de su compañera tras anotar el 1-0. / Juan Francisco Roca

Tuvo la suerte el conjunto vila-realense de marcar pronto. A los tres minutos. Y es que el encuentro se complicó mucho porque las navarras en ningún momento bajaron los brazos y jugaron muy adelantadas, viendo de cerca a la portera Monte Quesada. Pero en el minuto 3, en una salida en falso de la arquera visitante Mon permitió a Alexia Jr anticiparse y enviar el cuero al fondo de las mallas. Se llegó al descanso con esa mínima ventaja se llegó al descanso.

Segundo tiempo

En la continuación, el encuentro siguió también muy igualado y exigió mucho al Villarreal. Antes del gol que le daba ventaja al equipo de la Plana, tuvo su ocasión Nerea Pérez, pero envió alto (min. 68), incluso minutos después se le anuló un gol a Aixa Salvador por un riguroso fuera de juego. Pero sí que subió al marcador el que anotó la propia Aixa, tras una enorme jugada de Martuka, que asistió a la delantera para el 2-1 que a la postre fue el resultado final en el minuto 78.

Partido muy igualado y trabajado para un Villarreal femenino que volvió a ganar. / Juan Francisco Roca

La próxima jornada para el Villarreal se adelantará a la tarde del sábado, día 14, en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, frente a la que permuta el liderado del grupo con el Barcelona B, el Deportivo Alavés. En el partido de la primera vuelta las vila-realenses se impusieron por 1-2.

Ficha técnica:

-2- Villarreal: Montse Quesada; Laura, Cienfu, María, Sara Medina, Paulsen, Nerea, Moreira, Lauris (Martuka, min 71), Alexia Jr (Marcías, min. 82) y Aixa Salvador (Figols, min. 89).

-1- Osasuna Femenino: Mon; Saioa, Azpiazu (Adri Parada, min. 82), Claudia, Igoia, Porto, Eunate, Palacios (Sarriegi, min. 76), Marina (Vanessa, min. 89), Urzainqui (Mait, min. 76) y Teruel (Nora, min. 76).

Goles: 1-0, Min. 3; Aleixa Jr. 1-1. Min. 58: Eunate. 2-1. Min. 78: Aixa Salvador.

Árbitra: Mireya López Reche (Murcia).

Campo: Ciudad Deportiva José M. Llaneza.

Entrada: 150 espectadores.