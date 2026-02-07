La Penya Llagostí Groc del Villarreal despide al socio y tesorero Ángel Castejón

Hay personas que no buscan protagonismo, pero alcanzan la relevancia por su manera de ser. Ángel Castejón fue una de ellas. Su nombre queda ya ligado para siempre a la historia de la Penya Llagostí Groc de Vinaròs y, por extensión, al Villarreal CF, por una forma de comprender la vida basada en el compromiso, la responsabilidad y la lealtad hacia los suyos.

Socio fundador y primer tesorero de la Penya Llagostí Groc, Ángel estuvo desde el primer día cuando todo era apenas una idea. Asumió entonces la responsabilidad de cuidar los cimientos del proyecto con rigor, seriedad y una entrega constante que permitió que aquella ilusión nacida del corazón se transformara en un proyecto sólido y duradero.

Como miembro activo de la primera junta, aportó algo más que trabajo, una manera de estar. Ángel entendía la peña como un espacio de esfuerzo compartido, donde la fiesta tenía sentido solo si iba acompañada de compromiso y respeto mutuo.

«Se va el tesorero de nuestros inicios, pero se queda el custodio de nuestra memoria». El mensaje de despedida de la Penya Llagostí Groc de Vinaròs resume con precisión lo que fue Ángel para los suyos. Un hombre de principios, un pilar fundamental y, por encima de todo, un amigo. Alguien que supo poner su tiempo y su experiencia al servicio de todas las personas sin esperar nada de ellos a cambio.

Más allá del ámbito peñista, Ángel Castejón fue también una figura muy conocida y respetada en el norte de la provincia de Castellón. Empresario durante décadas, fundador en 1986 del Grupo Castejón, dejó una huella profunda en Vinaròs y en su Vallibona natal, donde era una persona querida y reconocida por todos.

La Penya Llagostí Groc de Vinaròs y el Villarreal CF pierden a uno de esas personas que no quieren hacer ruido ni tampoco ir de la mano del protagonismo.

Su nombre queda escrito en la memoria colectiva de todos los integrantes de la peña y en la historia amarilla, como ejemplo de compromiso y fidelidad por un proyecto.

Descanse en paz.