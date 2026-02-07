La previa: El remodelado Villarreal B visita a un Nàstic de Tarragona muy reforzado

Cerrado el mercado de invierno, uno ya se puede hacerse una idea de cómo ha quedado remodelado el Villarreal B de cara a estos últimos meses de competición, que son los más importantes y a la vez decisivos del campeonato. Tres llegadas y seis salidas las que ha sufrido la escuadra de la Plana de David Albelda, que esta tarde visita a uno de los candidatos para el ascenso a Segunda División, el Nàstic de Tarragona, en el Nou Estadi Costa Daurada, a partir de las 18.15 horas.

Mientras en el filial amarillo se han producido las altas de Ettienne Eto’o, Ayman Arguigue y Sebas Salazar, en el conjunto tarraconense han llegado cinco refuerzos, dos de ellos con pasado en la cantera del Villarreal caso de Aitor Gelardo y Hugo Pérez, más Ander Zoilo, Pedro Alcalá y Keyliane Abdallah. En el apartado de bajas, hasta seis futbolistas han abandonado el equipo de David Albelda, por dos en la escuadra romana: David Juncá y Wilfrid Kaptoum, más las de los lesionados de larga duración: César Morgado y Álvaro García.

Iván Rodríguez apunta a ser titular en el lateral izquierdo ante la baja de Eneko Ortiz. / Juan Francisco Roca

Lo que está claro es que en el caso del Villarreal B se han producido dos importantes salidas en las tres últimas semanas como son las del extremo granadino Víctor Moreno, cedido a la Cultura Leonesa, mientras que el pasado lunes se conoció el traspaso del delantero madrileño y máximo goleador del equipo, Álex Rubio, al Albacete de Segunda División.

Importantes bajas

Pues con lo que hay se tendrá que afrontar lo que queda de liga. Para este encuentro serán baja por sanción los dos laterales titulares, Dani Budesca y Eneko Ortiz, así como el mediocentro Alassane Diatta, y por lesión se caen el portero Yakiv Kinareykin y el extremo Barry.

Con todo ello, habrá varias novedades en el once titular. El Nàstic de Tarragona de Cristóbal Parralo dispone de todos sus efectivos para esta cita.

El central Lautaro, fijo en los onces de David Albelda en el filial amarillo. / Juan Francisco Roca

Será la décima vez que se enfrenten estos dos equipos. Los precedentes son cinco triunfos para los tarraconenses, un empate tres victorias vila-realenses. La última visita fue la temporada 2021/22 y se perdió (1-0) con un gol de Pablo Fernández, y la última victoria del filial la campaña 2019/20 por 0-1, con gol de Diego Collado.

Villarreal: Rubén Gómez; Arnau Forés, Lautaro, Isma Sierra, Iván Rodríguez; Thiam, Adri Ruiz; Hugo López, Albert García, Facundo; y Ettienne Eto’o.