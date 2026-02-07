Roig Negueroles analiza el mercado del Villarreal CF: "Hacemos apuestas de jóvenes que creemos que nos pueden aportar ya y a largo plazo"

El consejero delegado del Villarreal CF Fernando Roig Negueroles, durante la presentación de los dos fichajes de invierno, habló sobre la idea del club en el mercado, los fichajes y también halagó el papel del Submarino en la Youth League.

Respecto a la idea de firmar jugadores jóvenes, el dirigente amarillo apuntó que la filosofía del club es apostar por gente con futuro pero que también pueda ofrecer rendimiento inmediato: "Se trata de alternar, de tener jugadores más hechos. Tenemos jugadores que llevan muchos años y hacemos apuestas de jóvenes que creemos que nos pueden aportar ya y a largo plazo. Alfon es un jugador más hecho, hizo una gran temporada en el Celta de Vigo. Hay que compensar plantilla con jóvenes y veteranos".

Freeman, Negueroles y Alfon, durante la presentación oficial en La Cerámica. / MANOLO NEBOT

Respecto a Freeman, tuvo palabras de elogio: "Es un jugador que seguimos desde el verano pasado, teníamos la intención de incorporarlo, y con la lesión importante de Foyth, aceleramos el proceso, creo que va a dar un buen rendimiento y si está aquí ya puede adaptarse y aprender el idioma. “Viene para muchas temporadas, estamos interesados en él desde hace tiempo. Ha sido elegido mejor jugador joven de la MLS y está jugando con la absoluta con su país, en tres o cuatro meses va a jugar el Mundial. Estamos contentísimos con su aportación y creemos que va a ser un jugador muy importante a corto y medio plazo”.

Vídeo | Alfon y Freeman, presentados en La Cerámica / MANOLO NEBOT

Confianza en Alfon

"Alfon viene del Sevilla, ha tenido la temporada con alguna lesión, y aún sigue, pero nos va a dar mucho. El año pasado hizo un temporadón con el Celta y estamos seguros que va a ser una buena aportación. Si está a gusto, a ver si luego podemos prolongar mucho más tiempo”

Sobre el juvenil

"Es una competición bonita, hemos tendo la suerte de que nos ha tocado en casa, es una ventaja a partido único. Juegan jugadores del juvenil, del C y del B. Creo que podemos presentar un equipo competitivo y podemos llegar lo más lejos posible".