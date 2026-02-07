Roig Negueroles analiza el mercado del Villarreal CF: "Hacemos apuestas de jóvenes que creemos que nos pueden aportar ya y a largo plazo"
El consejero delegado del Submarino ensalza el papel del equipo juvenil en la Youth League y valora las llegadas de Alfon y Freeman
El consejero delegado del Villarreal CF Fernando Roig Negueroles, durante la presentación de los dos fichajes de invierno, habló sobre la idea del club en el mercado, los fichajes y también halagó el papel del Submarino en la Youth League.
Respecto a la idea de firmar jugadores jóvenes, el dirigente amarillo apuntó que la filosofía del club es apostar por gente con futuro pero que también pueda ofrecer rendimiento inmediato: "Se trata de alternar, de tener jugadores más hechos. Tenemos jugadores que llevan muchos años y hacemos apuestas de jóvenes que creemos que nos pueden aportar ya y a largo plazo. Alfon es un jugador más hecho, hizo una gran temporada en el Celta de Vigo. Hay que compensar plantilla con jóvenes y veteranos".
Respecto a Freeman, tuvo palabras de elogio: "Es un jugador que seguimos desde el verano pasado, teníamos la intención de incorporarlo, y con la lesión importante de Foyth, aceleramos el proceso, creo que va a dar un buen rendimiento y si está aquí ya puede adaptarse y aprender el idioma. “Viene para muchas temporadas, estamos interesados en él desde hace tiempo. Ha sido elegido mejor jugador joven de la MLS y está jugando con la absoluta con su país, en tres o cuatro meses va a jugar el Mundial. Estamos contentísimos con su aportación y creemos que va a ser un jugador muy importante a corto y medio plazo”.
Confianza en Alfon
"Alfon viene del Sevilla, ha tenido la temporada con alguna lesión, y aún sigue, pero nos va a dar mucho. El año pasado hizo un temporadón con el Celta y estamos seguros que va a ser una buena aportación. Si está a gusto, a ver si luego podemos prolongar mucho más tiempo”
Sobre el juvenil
"Es una competición bonita, hemos tendo la suerte de que nos ha tocado en casa, es una ventaja a partido único. Juegan jugadores del juvenil, del C y del B. Creo que podemos presentar un equipo competitivo y podemos llegar lo más lejos posible".
