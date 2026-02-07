Villarreal-Espanyol: ocho bajas... y el asterisco de Gerard Moreno

Mientras, el Villarreal, que cierra esta agitada jornada (lunes 9 de febrero del 2026 a las 21.00 horas), puede sumar un nuevo tope de bajas, de confirmarse que Gerard Moreno, que no se ejercitó el viernes al mismo ritmo que sus compañeros, es reservado para la siguiente semana, con tres compromisos ligueros en ocho días.

Marcelino García ya sabe que no puede disponer, por sanción, de Alfonso Pedraza. El lateral izquierdo se suma a los lesionados que los amarillos arrastran del pasado verano (Pau Cabanes, Logan Costa y Willy Kambwala), así como Juan Foyth, Ayoze Pérez y Thomas Partey (caídos en las últimas semanas, con el agravante de que el argentino ya ha dicho adiós a la temporada). Alfon González, uno de los dos fichajes en el mercado de invierno, difícilmente podrá estrenarse de amarillo en lo que resta de febrero.

Todo lo contrario que Alex Freeman, ya en el banquillo de El Sadar y, seguramente, con minutos ya ante los periquitos.

El foco

Por muchos motivos, más allá del asterisco que supone el 7 del Submarino (incógnita que podría resolver este mismo domingo por la mañana Marcelino García, en la rueda de prensa), Gerard es siempre protagonista cuando juega ante el Espanyol, club con el que guarda una relación especial (no en vano, jugó allí).

Un protagonismo multiplicado desde que Manolo González asumió las riendas del primer equipo del Espanyol, puesto que el ahora técnico gallego fue uno de los mentores del Killer de Santa Perpètua de Mogoda en el Badalona, allá por los años del 2007 al 2010. Manolo no ha escondido nunca su deseo de volver a entrenar al destacado atacante barcelonés, con contrato con el Villarreal hasta 2027.

En la primera vuelta, el delantero Santa Perpètua de Mogoda ya amargó al Espanyol, al hacer un 0-1 en el RCDE Stadium que no festejó

Lo que pasó en noviembre

No obstante, Gerard ya amargó, no solo al entrenador sino a todo el espanyolismo, en la primera vuelta.

El Villarreal acudía al RCDE Stadium justo después del desastre contra el Pafos. El descanso asomaba, todavía con 0-0 en el marcador, hasta que el 7 del Villarreal, de la nada, fabricó el 0-1 (no lo celebró). Alberto Moleiro, en el inicio del segundo tiempo, puso el cierre al triunfo con el 0-2.

Gerard, bigoleador en Pamplona, llegaba lanzado a este nuevo cara a cara con los periquitos. No en vano, suma siete tantos en 730 minutos de esta temporada en LaLiga EA Sports para irse a los 127 tantos en 311 encuentros de groguet en Primera.

Pincha aquí para un análisis más detallado de sus goles.