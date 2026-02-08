La crónica | El Villarreal B se sobrepone a todo y doblega al Nàstic en el Nou Estadi (0-1)

El fútbol es impredecible. Cuando estás en cuadro, con el equipo hecho a pedazos y piensas que te van a mojar la oreja, ya y te ganas una victoria de peso como la que sumó el Villarreal B en el campo del Nàstic de Tarragona. El equipo de David Albelda venció por 0-1, con gol del malagueño Joselillo Gaitán, pero lo pudo haber hecho por una diferencia de cinco a seis goles por las numerosas y claras ocasiones que se dejaron de anotar. Los tarraconenses, diezmados desde el minuto 34, también tuvieron las suyas, pero el colosal Rubén Gómez se encargó de dejar a cero su portería.

En el arranque del encuentro hubo repartido de golpes. Los locales avisaron por mediación de Álex Jiménez y por los visitantes replicaron con el golazo de Gaitán en el minuto 15, a pase de Nizar. Un gran gol. Superada la media hora de juego los locales se quedaron con 10 por la clara roja a Jaume Jardí por la dura entrada a Anau Forés, que antes del descanso se tuvo que retirar.

Ocasiones para sentenciar

En la segunda parte el Villarreal B lo hizo todo para ampliar la ventaja con cinco claras ocasiones, destacando la de Ettienne Etto’o a los 35 minutos de arrancar, con parada de Rebollo. En el 73 un pase de Hugo López a Gaitán casi acaba en 0-2. Rubén Gómez, portero del filial, hizo también tres grandes intervenciones. Al final, el 0-1 fue suficiente y se sumó la segunda victoria consecutiva.

La próxima cita para el Villarreal B de David Albelda será este sábado, día 14, contra el potente Eldense en el Mini Estadi a partir de las 16.15 horas. Ahí se podría firmar la tercera victoria de la temporada, algo que no ha sucedido en lo que va de curso liguero.

Ficha técnica:

-0- Nàstic de Tarragona: Dani Rebollo; Oriol Subirats (Santos, min. 69), Alcalá (Alba, min. 46), Hugo Pérez, Zoilo; Juanda, Montalbo (Gelardo, min. 76), Óscar Sáiz, Jaume Jardí; Cedric (Abdallah, min. 46) y Álex Jiménez (Pau, min. 62).

-1- Villarreal CF B: Rubén Gómez; Arnau Forés (Sierra, min. 44), Lautaro, Jean Ives, Iván Rodríguez (Bonafé, min. 83); Carlos Maciá, Thiam (Pascual, min. 83); Gaitán, Albert, Nizar (Hugo López, min. 69); Ettienne Eto’o (Ayman, min. 69).

El gol: 0-1. Min. 15: Gaitán.

Árbitro: Armando Ramo Andrés (Zaragoza). Amonestó al visitante Thiam. Roja al local Jaume Jardí (min. 34) y al visitante Gaitán (min. 92).

Campo: Nou Estadi.

Entrada: 8.796 espectadores.