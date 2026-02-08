En directo | Villarreal-Espanyol: El Submarino, a volver a ganar ante un rival directo

Momento de volver a ganar. El Villarreal recibe esta noche al Espanyol (21.00 horas) con el objetivo de volver a ganar, ampliar la ventaja con el Espanyol a once puntos y mantener el colchón sobre el Betis. Los de Marcelino pueden contar con Gerard, tal y como confirmó Marcelino.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

EN EL PARTIDO DE IDA, VICTORIA DEL SUBMARINO | El Submarino venció en la ida con goles de Gerard y Moleiro.