En Directo
En directo | Villarreal-Espanyol: El Submarino, a volver a ganar ante un rival directo
El conjunto amarillo recibe a la revelación del curso en La Cerámica con el objetivo de romper la mala racha
Momento de volver a ganar. El Villarreal recibe esta noche al Espanyol (21.00 horas) con el objetivo de volver a ganar, ampliar la ventaja con el Espanyol a once puntos y mantener el colchón sobre el Betis. Los de Marcelino pueden contar con Gerard, tal y como confirmó Marcelino.
Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.
EN EL PARTIDO DE IDA, VICTORIA DEL SUBMARINO | El Submarino venció en la ida con goles de Gerard y Moleiro.
BIENVENIDOOOSS | Buenas noches y bienvenidos al minuto a minuto del Villarreal-Espanyol de este luns en La Cerámica. Un partido muy importante para los amarillos, que necesitan volver a sumar de tres después de tres jornadas sin ganar.
