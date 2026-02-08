Los motivos por los que el Villarreal también se siente víctima del caos de LaLiga

La gestión de LaLiga está cada vez más en entredicho. La sorprendente suspensión del Rayo Vallecano-Oviedo es solo la punta del iceberg de las últimas decisiones del organismo que preside Tebas, de las que el Villarreal CF no se libra, también inmerso en el ojo del huracán en los últimos meses.

Lo del sábado

Apenas cuatro horas antes de que el balón empezara a rodar en Vallecas, LaLiga anunciaba el aplazamiento del partido por el mal estado del césped, renovado esta misma semana. Los asturianos se sientan agraviados y señalan a la entidad franjirroja, hasta el punto de reclamar los tres puntos en juego, en base a la negligencia de la entidad madrileña.

Horas después, las alertas meteorológicas por la borrasca Marta obligaban a aplazar también el Sevilla-Girona más el Cádiz-Almería de Segunda División, trasladados ambos reprogramados para las 16.15 horas de esta tarde.

Fotogalería | La borrasca Marta anega las calles de la Charca Musia /

Las polémicas

En medio de esta vorágine, el Levante lanzaba otro comunicado quejándose de que, el viernes, LaLiga, después del sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, había adelantado el Getafe-Villarreal del próximo domingo al sábado. Se quejaba de que el conjunto de Marcelino García va a disponer de un día más de descanso cara al encuentro del Ciutat de València del miércoles 18 de febrero. Otra suspensión por el mal tiempo, la del 14 de diciembre, que ya levantó ampollas. ¿El motivo? LaLiga lo aprobó también con muy pocas horas de antelación, con la expedición amarilla teniendo que regresar desde la capital del Túria.

Sin embargo, el propio Submarino se siente agraviado. El Villarreal, que siempre apura los viajes para reducir el tiempo invertido en viajes y estancias fuera, ya había tenido que ingeniárselas para la combinación con Madrid, así que la agencia de viajes con la que trabaja la entidad amarilla deberá, con escaso margen, volver a planificar el desplazamiento.

Además, Marcelino García, la semana pasada, ya expresó otra queja: el poco tiempo transcurrido entre los encuentros del Bayer Leverkusen y Osasuna, con un doble desplazamiento a Alemania y Pamplona, cuando este último encuentro podía haber pasado del sábado al domingo.

El último Villarreal-Espanyol

Todo sin desviar la atención del encuentro de este lunes en el Estadio de la Cerámica... aunque sin olvidar lo que sucedió en este mismo encuentro, de la pasada temporada. La chapuza de la suspensión, con los futbolistas en el mismo túnel de vestuario y cerca de 20.000 espectadores en las gradas, que tuvieron que volver a casa en medio de una alerta roja por lluvias, activada con suficiente antelación como para haber tomado la drástica resolución mucho antes.

Fue, sin duda alguna, uno de los momentos más delicados en la correspondencia del Villarreal con Tebas. Una relación que también ha quedado tocada a raíz de lo que ocurrió con el no partido de Miami contra el Barcelona justo antes de las últimas navidades.

El Submarino, muy expuesto a las críticas por llevar el primer encuentro de la competición liguera española fuera de nuestras fronteras, acabó considerándose como víctima de la nefasta gestión de Tebas, que arrastró a los organizadores del partido en el Hard Rock Stadium, que no lo vieron nada claro y dieron marcha atrás, aplazando ese momento histórico.