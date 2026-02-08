Los seis temas de Marcelino en la previa ante el Espanyol: Gerard, la mala racha, Freeman...

Con ganas de volver a jugar y ganar. Así se mostró Marcelino García Toral en la rueda de prensa previa al partido contra el Espanyol, este lunes en La Cerámica. El asturiano repasó la actualidad del Submarino, analizó al rival y destacó la importancia de conseguir los tres puntos ante el conjunto periquito.

El estadio de los lesionados

"Thomas seguro que no va a estar porque no ha trabajado al completo con el equipo. Ayoze se ha ido incorporando progresivamente al grupo y decidiremos después del entrenamiento si está disponible o si es más prudente dejarlo algún tiempo más, según cómo se encuentre el jugador. El resto, aunque algunos jugadores han tenido molestias, creemos que vamos a disponer de todos. Gerard y Sergi tuvieron algunos problemas durante la semana; con algunos jugadores tenemos que ser prudentes y analizar las cargas profundamente para evitar lesiones. La previsión es que entren todos estos jugadores, salvo Thomas, que no está en dinámica".

Romper la mala racha

"Sí, llevamos una racha negativa en cuanto a resultados. Intento distinguir todas las competiciones y no juntarlas. Desgraciadamente, la Champions nos llevó a una situación en la que no nos jugábamos nada deportivamente, y eso está en la mente del futbolista, sobre todo en el partido ante Osasuna, donde había pocos días de diferencia".

"Veníamos de dos derrotas consecutivas en Liga, en partidos complicados contra el Betis y el Real Madrid, pero creo que competimos a buen nivel. Nos tocó ir a Pamplona en una salida muy difícil; fuimos capaces de ponernos por delante, luego estuvimos atrás y al final empatamos. Nos hubiera gustado tener más fluidez con balón, pero hay que reconocer el mérito del rival. A partir de aquí, sabemos que en casa tenemos que ser fuertes para conseguir un gran reto con el que iniciamos esta competición. Ahora jugamos contra un buen rival que lo viene demostrando toda la Liga y confirmando la segunda vuelta anterior; vamos a tener dificultades, y sin sufrir no se puede ganar. Esperemos que, con el buen trabajo de los futbolistas y de la afición, logremos los tres puntos, que son importantes".

Cansancio físico y mental

"Es el juego, son las dinámicas. Cada vez es más difícil para todos los equipos mantener la regularidad. Competir en Liga y Champions siendo uno de los equipos no acostumbrados a ese proceso nos ha supuesto cansancio físico y mental, del cual creo que las semanas de entrenamiento nos van a venir bien para recuperar continuidad. Es evidente que en los últimos partidos hemos encajado goles en propia puerta, nos han marcado de rechaces; el rival ha tenido esa fortuna. Arriba sí hemos perdido un poco de fluidez e intensidad en la finalización de las jugadas; viene marcado porque la competición nos llevó a saturarnos. Espero que lo antes posible recuperemos la continuidad. Pudimos lograr otro resultado contra el Betis o el Madrid, pero no se dio".

Elogios al Espanyol

"Es un rival directo porque ha sumado 34 puntos en la primera vuelta, lo que me parece una puntuación extraordinaria. Es un equipo súper competitivo, aunque ahora no le estén saliendo algunas situaciones puntuales. Contra el Alavés pudo lograr otro resultado; contra el Valencia perdió de penalti en el último minuto. Es un equipo que tiene una estructura muy determinada y muy competitiva, difícil de ganar. Ha conseguido cuatro victorias fuera de casa en campos importantes y nos va a poner en dificultades. Jugamos en nuestro campo, queremos ganar, y sabemos lo que supone este partido: alejar a un rival a 11 puntos más golaveraje o, si nos ganan, que se pongan a cinco. Es un partido importante y entraremos en esa dinámica".

Estadísticas favorables en casa

"No conocía esta estadística. No recuerdo ni el penúltimo partido, recuerdo el último, que ganamos 1-0 y nos pusieron las cosas difíciles. La más válida es porque los entrenadores son los mismos y hay muchos jugadores repetidos. Va a haber similitud con ese último partido; intentaremos conseguir un resultado como aquel. Sería tener 11 puntos y, sin ser determinante, sería importante".

Adaptación de Freeman

"Lo primero es que tenemos que ser pacientes con la adaptación. Debemos ser generosos para que un futbolista joven se adapte a las costumbres, al idioma, al juego y a una competición totalmente diferente. La verdad es que estamos satisfechos: tiene un nivel de entrenamiento muy bueno, la adaptación se acelera, y nos ofrece una variante ofensiva. Para determinados momentos podemos cambiar ese concepto, como hemos hecho en algunas ocasiones con Tajon. Creemos que es un jugador de presente y futuro; así lo decidimos todos en el club. Ahora, a darle tiempo para que la adaptación sea lo mejor posible".

Así ve el partido Manolo González

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este domingo que su equipo es capaz "de ganar en cualquier campo y a cualquier rival", algo que el bloque "ha demostrado" esta temporada y espera repetir en el duelocontra el Villarreal. El técnico, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha destacado la importancia de mejorar en defensa: "Debemos recuperar nuestra fortaleza, que es tener la portería a cero. Es básico recuperar esta dinámica. Debemos competir al máximo nivel porque el Villarreal tiene una de las cuatro mejores plantilla de LaLiga".

González se ha mostrado convencido de sacar un resultado positivo. El entrenador ha apuntado que todos, y se ha incluido en esta reflexión, necesitan "tranquilidad". "Debemos tener cabeza, los pies en el suelo y no ponernos demasiado nerviosos. Ha llegado una mala racha y sabíamos que podía pasar", ha indicado.

El técnico ha aseverado que una de las claves pasa por evitar que el rival corra cómodamente: "Con espacios, es un equipo muy peligroso. Debemos estar muy bien colocados para que no nos puedan hacer daño". Por otra parte, ha insistido en que la primera meta son los 42 puntos de la salvación.

Preguntado sobre el mercado de fichajes, González ha comentado que él debe dedicarse "a entrenar". "Con los futbolistas que tenemos hemos conseguido 34 puntos en la primera vuelta y con estos tenemos que ir hasta el final. No tiene mucho sentido darle vueltas. El club ha hecho el esfuerzo que ha podido", ha añadido.

El extremo belga Cyril Ngonge ha sido la única incorporación del mercado de fichajes de invierno. El preparador blanquiazul ha avanzado que entrará en la convocatoria y está en condiciones de jugar contra el Villarreal. "Es un jugador diferente a lo que tenemos en la plantilla", ha explicado.

Por otra parte, González ha detallado que los futbolistas Romero y Terrats, cedidos por el Villarreal, no irán convocados. El Espanyol debería abonar una cantidad económica para poder alinearlos y la entidad catalana no lo hará. "La cifra es bastante elevada, un dineral. No lo consideramos adecuado", ha apuntado.

En este sentido, Salinas se perfila como el relevo de Romero en el carril zurdo. "Tiene nivel para poder suplirlo. Su problema es que tiene quizá al mejor lateral izquierdo de LaLiga por rendimiento ahora mismo. Estoy convencido que hará un buen partido", ha analizado el preparador blanquiazul.

Respecto al momento de forma de Carlos Romero, Manolo González ha insistido en que es "uno de los mejores laterales izquierdos de LaLiga a nivel de rendimiento". Además, ha señalado que tiene nivel para ser internacional: "Si no estuviera en el Espanyol, estaría muy cerca de ir a la selección española".