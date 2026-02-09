La crónica del Villarreal-Espanyol: Los goles curan todos los males (4-1)

Ejercicio de pegada monumental del Submarino para destrozar al Espanyol y quitarse de encima a uno de los pocos potenciales rivales que podían amenazarle que repita presencia en la Champions. El resultado lo dice todo: 4-1.

Para un equipo como el groguet, cinco partidos oficiales sin ganar son muchos, una eternidad, pero fue a encontrar el remedio a sus males en una noche que no invitaba a la exuberancia. La racha con la que comparecía de nuevo en el Estadio de la Cerámica, la competitividad mostrada los periquitos hasta no hace demasiadas jornadas y las ocho ausencias eran razones suficientes para la cautela.

Baja de ultimísima hora

Y eso que el primer titular del encuentro era más bien descorazonador. Gerard Moreno pasó de ser duda al once directamente… para caerse de la alineación en el calentamiento, intercambiando su puesto en el banquillo.

Su sustituto, Tajon Buchanan, capitaneó las primeras acometidas de los locales, en unas oleadas iniciales, de momento, probando fortuna desde zonas alejadas de los dominios de Marko Dmitrovic.

No fue un Espanyol timorato, ni mucho menos, pero sí inocentón en las áreas. A los 11 minutos, Roberto Fernández se sacudió de encima a Sergi Cardona para que Omar El Hilali anotara, pero el empujón fue muy evidente. La acción llevó el encuentro, durante unos momentos, a una suerte de correcalles, donde el cambiante criterio de Adrián Cordero Vega desestabilizó a los jugadores. Se abrió la veda de pedir penalti por todo, pero el asturiano, que había echado mano de las tarjetas pronto, ni atendió a Nicolas Pepe ni tampoco al 9 visitante.

El 1-0 lo cambia todo

Dani Parejo apareció para deshacer el nudo. Empezó a entrar en contacto con el esférico y a repartirlo con criterio. Cambió el guion. Los anfitriones, sobre todo cargando por el costado de Sergi Cardona, descorcharon la contienda. Centro del 23 y dejada del internacional canadiense para que Georges Mikautadze exhibiera sus innegables atributos de delantero centro y, a la vez, castigara la blandura de los periquitos en el 36’.

Es, este Espanyol, un equipo también que dista varias galaxias del que, hasta hace un par de meses, asomaba su cabeza cerca de las posiciones de Champions. Su respuesta fue hacerse el 2-0 antes del descanso, validado por el VAR. Cabalgada de Alberto Moleiro y José Salinas hizo todavía mejor el trallazo del tinerfeño.

La celebración amarilla del gol de Nico Pepe / Manolo Nebot

Sin alardes, el Submarino ya había encarrilado la necesaria victoria. Y, de no haber mediado el descanso, tampoco habría tardado mucho en terminar con cualquier atisbo de incertidumbre. Pepe, con mejor talante que en otros encuentros, convirtió el triunfo en un atisbo de goleada en el 50’.

¿Atisbo de goleada? No, paliza total. Moleiro, ahora sí, sin ayuda de nadie, ahondó en el destrozo. Y todavía quedaban 35 minutos.

Con los tres puntos a buen recaudo, la noche se enfrió. Quien más y quien menos ya pensaba en el fin de semana. En esas, Marcelino García dio la alternativa al debutante Alex Freeman.

El Espanyol apretó un poquito más al final yse encontró con el maquillaje del 4-1, con el tanto de Leandro Cabrera en un saque de esquina. Fue el único pero, ya que ese tanto impedía arrebatarle la tercera plaza al Atlético por diferencia general de goles, aunque todavía con el comodín de la visita al Levante. Pero antes, el sábado, el Getafe en el Coliseum. Spoiler: no será igual que el de esta noche.