El doble recuerdo a José Manuel Llaneza en los prolegómenos del Villarreal-Espanyol
La familia grogueta, con Fernando Roig al frente, rinde homenaje a la figura del emblemático dirigente
El Villarreal CF, pese a su extraordinario rendimiento (42 puntos en 21 partidos, antes de medirse al Espanyol), celebró el habitual brindis por una nueva temporada en LaLiga EA Sports, por la memoria de José Manuel Llaneza.
El acto en la sede de la APV
El Villarreal ha protagonizado una (aún) incompleta primera vuelta, a la espera de visitar al Levante, sumando 42 puntos en 21 encuentros (antes de recibir al Espanyol). Una cifra que, virtualmente, sella la permanencia en Primera División. Lo cual, en el Submarino, se traducía en un brindis, instaurado por José Manuel Llaneza.
Como las buenas costumbres no hay que perderlas, el Villarreal, a pesar de firmar ese registro histórico de puntuación, escenificó esa salvación con el brindis, minutos antes de un encuentro con aroma Champions en La Cerámica.
Javier Serralvo, portavoz de la Agrupació de Penyes del Villarreal (APV), justificó el acto pese a la excelente clasificación: «Somos un club humilde y sabemos de donde venimos». «Lo que pasa es que estamos malacostumbrando a la gente, pero lo importante es seguir un año más en Primera», ahondo.
A continuación tomó la palabra Javier Pérez, presidente de la APV. «Es un día especial», señaló. «Esto es algo que empezó José Manuel Llaneza hace más de 10 años, así que tenemos la obligación de recordarlo, por el grandísimo legado que nos dejó», comentó antes de enfatizar la tercera edición de los premios que llevan su nombre. Pérez, igualmente, recordó la reciente pérdida de un peñista tan destacado como Ángel Castejón, de Llagostí Groc (Vinaròs).
Acompañado de una significativa representación del consejo de administración (también por el hijo y un nieto de Llaneza), Fernando Roig de definir el brindis como «un acto muy emotivo al que hay que darle el valor real». «No hay más que mirar a los equipos que están en la parte baja de la clasificación para ver lo complicado que es mantenerse en Primera», observó. «Lo que hemos conseguido es muy importante, pero ahora hay que apretar, todos juntos, para volver a entrar en Europa», agregó, en alusión de repetir presencia en la Champions.
Los premios
La Agrupació de Penyes del Villarreal (APV), dentro de sus reconocimientos anuales, distinguió, en su tercera edición, a el Periódico Mediterráneo, gracias a su apoyo tanto al colectivo como al club.
Otros premiados fueron Nicasio Padierna (trabajador del Villarreal por su dedicación) y a la peña Sant Pasqual por sus 25 años (recogió Rosana Doñate).
