Marcelino, tras la goleada del Villarreal al Espanyol: "Volvimos a ser contundentes en las áreas"

El Villarreal firmó una de sus actuaciones de principio de temporada para arrollar al Espanyol con una goleada que devolvió la sonrisa a La Cerámica. El conjunto de Marcelino fue creciendo con el paso de los minutos, golpeó con contundencia en los momentos clave y apenas concedió ocasiones a un rival que llegaba como sexto clasificado. “Volvimos a ser contundentes en las dos áreas”, resumió el técnico asturiano tras un partido en el que los amarillos encontraron movilidad, precisión y una pegada que había echado en falta en jornadas anteriores.

Lee las declaraciones del técnico al completo a continuación.

Valoración del partido

Estamos orgullosos de sumar a estas alturas de competición 45 puntos. Veníamos de una racha mala, en el fútbol es difícil mantener un ritmo tan alto durante toda la temporada. En liga veníamos de jugar dos partidos exigentes fuera de casa y de perder en casa contra el Madrid. Hoy jugábamos contra el sexto clasificado y creo que hemos sido el primer equipo en toda la liga que metemos cuatro goles al Espanyol que había una gran primera vuelta. Seguro que nos transmite confianza esta victoria. Ahora toca seguir. La segunda vuelta siempre se hace más larga

Contundencia en ambas áreas

Hemos hecho un partido completo en líneas generales. Tuvimos dos acciones al principio para poder adelantarnos, luego una fase con algunas pérdidas. Después llegaron los dos goles consecutivos y eso nos dio confianza. En el segundo tiempo empezamos también con dos goles en dos grandes acciones. Volvimos a ser contundentes en las dos áreas y concedimos muy poco en la nuestra. En líneas generales estamos muy satisfechos por lo que hicimos hoy.

Suplencia de Gerard

Gerard no ha jugado porque ha tenido unas molestias. Llevaba arrastrándolas toda la semana, pero creíamos que iba a estar disponible. Esta mañana llegó con alguna molestia, él quería probarse en el calentamiento y no se vio realmente bien. Todas las partes hemos considerado que la mejor solución era no iniciar.

¿Estaba necesitado el equipo?

El equipo necesitaba ganar. Cuando no ganas, va apareciendo la incertidumbre. Esos partidos que perdimos estuvimos cerca de ganar. No fue justo no vencer ninguno de ellos. El rival nos llegaba poco y nos penalizaba mucho. Hoy no concedimos prácticamente nada, salvo la última jugada, y arriba encontramos movilidad, precisión y mejor asosiación. Todo eso nos llevó a meter cuatro goles magníficos.

Mouriño y Moleiro volvieron a hacer su tradicional celebración / Manolo Nebot

Gran partido de Pepe

A él le vino muy bien el partido de Pamplona. Le hicieron un penalti y dio la asistencia del segundo. Hoy estuvo activo, profundo y veloz en ataque. Cuando reúne esas cualidades que él tiene, resulta ser un jugador diferencial. Estamos muy satisfechos de volver a ver a este Nico. Es un jugador determinante cuando está en este estado. Si el equipo funciona de buena manera, las individualidades funcionan mejor.

Se lamenta del gol encajado porque le daba la tercera plaza

Es una lastima porque llevamos bastante tiempo sin dejar la portería a cero (se acuerda del partido frente al Alavés donde encajaron otro gol evitable). De no haberlo encajado ahora nos veíamos tercer clasificado en la tabla. Si encajamos un gol con 3-0 o 4-0, el mal es menor. Lo que resulta más dañino es el otro día (frente a Osasuna) que nos empataron a los dos minutos de adelantarnos.