La previa del Villarreal-Espanyol | El Submarino, a volver a ganar y espantar al ‘periquito’

Un periquito anda suelto y el Villarreal CF quiere espantarlo a 11 puntos. El Submarino recibe al RCD Espanyol (21.00 horas, Dazn +) para cerrar la 23ª jornada de LaLiga con el objetivo de hacer bueno el punto en Pamplona, volver a ganar tras cinco encuentros sin victoria (dos de ellos en Champions) dar un golpe en la mesa ante un rival directo en la pelea por Europa. Aunque el peligro más realista es el Betis, a cuatro puntos tras asaltar ayer el Metropolitano, pero con dos partidos menos.

En una semana limpia, los de Marcelino han tenido tiempo para borrar de la memoria la infausta Champions, resetear en esta dura fase de la temporada y centrarse en lo que resta del curso: asegurar la cuarta posición y, quién sabe, pelear por la tercera ( a tres puntos), que daría acceso a la Supercopa de España siempre que el Barcelona elimine al Atlético de Madrid. Pero eso quizá quede demasiado lejos y lo más inmediato es el encuentro ante el Espanyol, un equipo que comparte cierta similitud con el Submarino: ambos firmaron una primera vuelta sensacional… y ambos aún no conocen la victoria en este inicio de segunda vuelta.

Fuertes en La Cerámica

Con permiso de las derrotas contra el Real Madrid y el Barcelona, el Villarreal es en un rodillo en La Cerámica ante los llamados mortales. No necesita desplegar su mejor fútbol, como demostraron las victorias ante Alavés (3-1), Getafe (2-0) o Mallorca (2-1). Basta con mantener su alto grado de seguridad y aprovechar el talento en la parte delantera, normalmente con Gerard y Moleiro como principales estiletes y las aportaciones de los Mikautadze, Buchanan o Pepe, algo intermitentes este tramo.

Gerard Moreno (d) celebra su gol en el Villarreal-Alavés junto a Moleiro (i) y Mouriño (c). / Manolo Nebot

El Espanyol, en mala racha

Nadie pensaba que el Espanyol, la gran revelación de esta Liga, iba a pelear por Europa. Es cierto que no atraviesa su mejor momento, no gana desde el pasado 22 de diciembre en San Mamés (1-2). Entre sus virtudes, destaca su capacidad para hacer daño con espacios, por lo que esperarán al Submarino para verticalizar en contraataques.

Sin Carlos Romero, una de sus principales bazas desde el lateral izquierdo, ni Ramón Terrats, con menor protagonismo, los periquitos cuentan con una baja muy sensible a nivel deportivo y simbólico: su capitán Javi Puado, que ha sufrido una grave lesión de rodilla. En ataque destacan sus extremos Pere Milla y Dolan y el guerrero delantero Roberto, con opción para un Kike García que ha amargado más de una tarde al Submarino.

Gerard, disponible

Si juega Gerard Moreno, todo es más fluído para el Villarreal. El delantero entrenó el viernes al margen pero está disponible, aunque dado su historial lo más lógico es que no sea titular. En ese caso, Pepe y Mikautadze podría ser la dupla, con Buchanan y Moleiro en bandas. En el centro del campo, Thomas sigue lesionado y entre Gueye y Parejo solo uno estará en el once. Y en defensa, Pedraza está sancionado y Cardona será titular. Y así, el Submarino buscará volver a la senda de la victoria.