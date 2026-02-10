Extraordinarias notas en el 4-1 del Villarreal al Espanyol

El Villarreal CF se reencontró este lunes con la victoria cinco partidos oficiales consecutivos después al golear a un Espanyol que continúa sin reaccionar y que encadena su cuarta derrota (4-1).

Después de media hora de equilibrio en el juego y el marcador, el primer tanto de Georges Mikautadze y un autogol de José Salinas acabaron con la resistencia y la confianza del Espanyol, al que el Villarreal, necesitado de autoestima, remató con dos tantos más en los primeros 10 minutos del segundo periodo (Nicolas Pepe y Alberto Moleiro).

El Villarreal no acusó la baja de última hora de Gerard Moreno, quien se cayó de la alineación titular en el calentamiento.

Las notas

Estas son las puntuaciones, al criterio de el Periódico Mediterráneo.

El mejor

Moleiro |8| Recuperó el brillo que había perdido en las últimas citas. Fue crucial en el 2-0 y autor del 4-0.

El resto de los titulares

Luiz Júnior. |6| Espectador de lujo, habría firmado que el encuentro acabara antes del minuto 88, cuando Cabrera marcó de córner.

Mouriño. |6| Algún apuro inicial frente al eléctrico Nolan, aunque pronto acabó cualquier exigencia del extremo del periquito.

Pau Navarro. |7| Sin problemas en el eje de la zaga, en una noche mucho más tranquila de lo que se presumía inicialmente.

Renato Veiga. |7| Capaz de evitar el 0-1 en un balón peligroso en el área pequeña como de complicarse la vida. Con todo, partido notable.

Sergi Cardona. |7| Abrió el campo por su costado, especialmente cuando el encuentro estaba todavía lejos de estar decantado.

Buchanan. |7| Aunque salió en frío (fue el relevo de Gerard Moreno a última hora), firmó una actuación de lo más provechosa.

Pape Gueye. |7| El encuentro le permitió adornarse, pero lo cierto es que se cenó al centro del campo del Espanyol como si nada.

Parejo. |7| En cuanto entró el contacto con el balón, la noche se aclaró para el Submarino y el Espanyol dejó de ser una amenaza.

Pepe. |8| Mucho más centrado que en meses. Empiezan a salirle las cosas. Seguro que ese gol, aun siendo el 3-0, le serena.

Mikautadze. |7| Del georgiano se puede decir lo mismo. Exhibió atributos de ‘9’ en un remate más difícil de lo que aparentaba.

También jugaron

Comesaña |6|. Suplente.

Ayoze |6|. Ha regresado.

Freeman |6|. Debutante.

Oluwaseyi |5|. Tuvo el 5-0.

Hugo López |5|. Más rodaje.