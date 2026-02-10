Los fichajes del Villarreal Alfon González y Alex Freeman reciben el calor de la peña La Rajola Grogueta

El Villarreal CF ha visitado este martes la peña La Rajola Grogueta, la primera agrupación oficial del Submarino en l’Alcora, en un emotivo acto en el que los aficionados pudieron conocer de primera mano a Alfon González y Alex Freeman, las últimas incorporaciones del conjunto groguet.

Freeman y Alfon, en la peña de la Rajola Grogueta. / Villarreal CF

El bar Rock’N Beer, sede de la peña La Rajola Grogueta, ha sido testigo de la comunión entre los futbolistas del Villarreal CF y los aficionados de la agrupación, en la que su presidente, Jordi Martí, ha ejercido como maestro de ceremonias.

Durante el evento, marcado por la ilusión y la pasión por el Villarreal, los peñistas han podido charlar con los nuevos tripulantes del Submarino, así como conseguir sus autógrafos y fotografiarse con ellos.